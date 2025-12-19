Maroc: Journée de sensibilisation sur les dangers de la route au profit des étudiants et jeunes conducteurs

Une journée de sensibilisation aux dangers de la route, ciblant les étudiants et les jeunes conducteurs, a été organisée mercredi à la Faculté des sciences Semlalia de Marrakech (FSSM), à l'initiative de la Direction régionale de Marrakech-Safi de l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

Organisée en collaboration avec la FSSM, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture de la sécurité routière et du renforcement de la prévention auprès des jeunes usagers de la route, afin de réduire les accidents et protéger les générations futures.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'Université Cadi Ayyad, Belaïd Bougadir, a souligné que cette journée vise à sensibiliser les jeunes aux risques de la route et inculquer des réflexes de sécurité dès le plus jeune âge, rappelant que le port du casque homologué n'est pas une formalité, mais un geste de protection qui peut sauver des vies en cas d'accident.

M. Bougadir a également relevé que la sécurité routière constitue une responsabilité collective, indiquant que les étudiants, futurs professionnels et acteurs de la société, doivent être pleinement conscients, des dangers liés à la circulation, d'où la nécessité d'adopter des comportements responsables sur la route.

"Ces actions contribuent à renforcer la culture de prévention dans les établissements d'enseignement et à diffuser des valeurs citoyennes, indispensables pour réduire les accidents et leurs conséquences néfastes sur la société", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur régional de la NARSA de Marrakech-Safi, Ali Kharouf, a mis en avant l'engagement de l'Agence dans la prévention routière, précisant que "le respect du code de la route n'est pas seulement une obligation réglementaire, mais avant tout une responsabilité citoyenne".

Il a en outre, précisé que la sensibilisation des jeunes et la distribution d'équipements homologués, comme les casques, sont des mesures concrètes pour diminuer le nombre d'accidents et leurs impacts graves.

"Chaque geste compte. Respecter les limitations de vitesse, porter un casque et adopter une conduite prudente sont autant de moyens simples mais efficaces pour sauver des vies", a-t-il insisté.

Au programme de cette journée figuraient des moments de sensibilisation autour des risques de la route, la distribution de casques moto homologués au profit des étudiants ainsi que des échanges sur les bons réflexes à adopter pour protéger sa vie et celles des autres.