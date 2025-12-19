Ile Maurice: Du réconfort pour les patients dialysés

L'émotion était palpable, hier, à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle. Les patients sous dialyse ont vécu un moment hors du temps, marqué par la solidarité et la bienveillance, grâce à une initiative de Warriors Nest. L'organisation non gouvernementale (ONG) a organisé une distribution de cadeaux, apportant réconfort et sourires à des patients confrontés à un parcours de soins souvent éprouvant.

Bien plus qu'un simple geste symbolique, cette action visait à offrir une parenthèse de douceur à celles et ceux dont le quotidien est rythmé par les traitements médicaux. La junior minister à la Santé, Anishta Babooram, était présente pour rencontrer les patients et témoigner de son soutien, aux côtés des sponsors dont l'engagement a permis la concrétisation de cette initiative. S'adressant aux patients et aux bénévoles, elle a salué le travail de Warriors Nest, soulignant l'importance de telles actions humaines au sein des établissements de santé. «Je suis présente pour apporter tout mon soutien et surtout, pour encourager cette ONG qui multiplie les distributions de cadeaux dans les centres de dialyse et les hôpitaux à travers l'île. Ce type d'initiative mérite d'être encouragé», a-t-elle déclaré.

Anishta Babooram a également rappelé l'impact psychologique de la maladie : «Lorsqu'une personne est malade, elle a souvent tendance à se replier sur elle-même car elle souffre. Apporter un petit sourire, surtout en cette période de fête, c'est déjà énorme.»

Du côté de Warriors Nest, l'émotion était tout aussi forte. L'ONG a tenu à remercier chaleureusement toutes les personnes engagées dans cette action solidaire, animée par une volonté sincère d'être présentes aux côtés des plus vulnérables. À Rose-Belle, l'espace d'un instant, les sourires ont remplacé la fatigue, rappelant que l'humanité et le partage restent des remèdes précieux.

