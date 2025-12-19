Ile Maurice: Offrez la carte qui pousse pour la nouvelle année

Les cartes de voeux de fin d'année sont bien plus qu'une simple tradition. Elles incarnent nos souhaits sincères de bonheur, de santé et de prospérité pour ceux que nous aimons.

Personnalisées avec des mots chaleureux, elles sont des ponts entre les cœurs, permettant de maintenir le lien social, de partager des nouvelles et de célébrer ensemble l'aube d'une nouvelle année. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde où les gestes traditionnels sont souvent remplacés par des messages numériques. Et si cette année vous offriez un cadeau qui allie l'émotion de la tradition et l'innovation de demain ?

En cette fin d'année 2025, Red Fody Co Ltd, fondée par Shikha Baichoo Eisenberg, fidèle à son engagement pour la durabilité et l'environnement, lance une révolution : la carte qui pousse. Une simple carte qui, une fois plantée, devient un véritable symbole de vie, de croissance et de partage. Un cadeau qui va bien au-delà des voeux : offrir une carte qui pousse, c'est offrir un peu de nature, un peu de vie.

Imaginez... Un petit jardin qui prend forme sous vos yeux, au coeur de votre maison, avec des graines de zinnias, de marygold, de laitues, de persil, de thym et bien d'autres plantes. Un geste éco-responsable qui transforme un simple morceau de papier en un véritable jardin, tout en réduisant l'impact environnemental. C'est une manière de semer des voeux de prospérité tout en cultivant un monde plus vert.

Mais cette carte est bien plus qu'un simple produit. Elle porte en elle les histoires de créateurs autodidactes, des artistes qui ont su transformer leurs épreuves en force créative. Chacun d'eux inscrit son art dans cette carte et leurs récits de résilience ajoutent une profondeur émotive et humaine à ce cadeau unique.

Shikha Baichoo Eisenberg : L'art de se réinventer

Elle est l'incarnation d'une passion profonde pour l'art et la durabilité. En tant que responsable de la collecte de fonds chez Tipa et l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'île Maurice (APEIM), Shikha a été frappée par le talent des bénéficiaires des organisations non gouvernementales et leur potentiel inexploité. Son projet a pour objectif de faire en sorte que les artistes «invisibles» soient vus et entendus. À travers la carte qui pousse, elle crée un pont entre ces artistes et le public en utilisant la technologie pour soutenir l'art local. Un code QR sur la carte permet au destinataire de se rendre sur un site où il peut acheter et soutenir l'art de ces artistes, les autonomisant dans leur parcours créatif.

Shikha espère que ce mouvement inspirera d'autres personnes qui se sentent invisibles à s'exprimer à travers l'art, plutôt que de se tourner vers des alternatives destructrices comme la drogue ou l'automutilation. «Je crois fermement que l'art peut sauver des vies. C'est pourquoi, à travers Tipa, nous commencerons à proposer des ateliers ouverts au grand public en 2026», affirme-telle. Ce projet est bien plus qu'une simple carte. C'est une véritable invitation à redonner de l'espoir et à nourrir la créativité des autres.

Les cartes sont réalisées à la main, avec une attention particulière aux détails et à l'impact environnemental. Le papier utilisé est fabriqué à la main par Nishma de Nou Kreasion, un partenaire de longue date. Les graines sont ajoutées à la pulpe de papier avant de laisser le papier sécher sous le soleil de Chamarel. L'impression est ensuite réalisée avec de l'encre à base d'eau et chaque carte est soigneusement emballée à la main. Un processus artisanal qui donne à chaque carte un caractère unique et authentique.

Deux artistes, deux parcours

Harish Ramgoolam, bénéficiaire du programme de visites à domicile de l'APEIM, a défié tous les pronostics, augmentant son espérance de vie de dix ans grâce à la peinture. Bien qu'il nous ait quittés en juin 2025, sa présence demeure à travers son art. À l'exposition Handy Cap, il nous confiait que ce jour-là avait été le plus beau de sa vie. Aujourd'hui, nous célébrons son courage et sa passion, un exemple d'inspiration pour tous ceux qui luttent.

Jonathan Leboeuf, un artiste vivant avec le trouble du spectre de l'autisme, traduit, lui, la richesse de son monde intérieur en oeuvres d'art d'une rare sensibilité. Son rêve est d'être reconnu pour son talent et à travers cette carte à graines, nous espérons l'aider à réaliser ce rêve.

Ces cartes sont disponibles en exclusivité dans les boutiques My Pop-Up Store, à Bagatelle et à Tamarin, avec les prix suivants : Xmas Mini Cards (pack de 5) à Rs 275 + TVA ; Square Folded Cards (pack de 5) à Rs 475 + TVA ; et Postcard Size Cards (pack de 5) à Rs 525 + TVA.

Comment faire pousser la magie

- Placez la carte dans de la terre et recouvrez-la d'une fine couche de terre (environ 1 cm).

- Prenez soin de la carte en l'arrosant tous les jours. Assurez-vous que la terre reste humide et ne se dessèche pas.

- Soyez patient(e) : la carte mettra entre sept et 21 jours pour laisser apparaître les premières pousses.

Ce cadeau éthique et original est une belle manière de soutenir des artistes locaux tout en offrant à vos proches un geste durable et porteur de sens. Cette année, offrez plus qu'un simple voeu. Offrez une vie qui pousse, tout en partageant un peu de verdure et en soutenant des talents locaux !