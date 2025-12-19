Ile Maurice: Quand le budget dicte la fête

À l'approche des fêtes de fin d'année, les décorations envahissent les vitrines, les centres commerciaux gagnent en affluence et les traditions refont surface. Mais derrière cette effervescence apparente, de nombreux ménages abordent Noël avec prudence, voire appréhension. Inflation encore présente, coût de la vie élevé et revenus sous pression transforment la période festive en un exercice délicat d'arbitrage budgétaire.

Aujourd'hui, tout coûte plus cher : jouets, décorations, vêtements, sorties, sans oublier les repas au restaurant dont les prix ont parfois doublé. Avec une inflation estimée à 3,7 % cette année, la baisse observée par rapport aux pics précédents n'a pas suffi à restaurer pleinement le pouvoir d'achat. Les dépenses incompressibles - alimentation, logement, électricité, carburants - continuent d'absorber une part importante des revenus, laissant peu de marge pour les dépenses liées aux fêtes.

«Noël reste un moment important pour la famille, surtout pour les enfants. Mais cette année, on réfléchit beaucoup plus avant de dépenser», confie une employée de bureau, mère de deux enfants. Comme elle, de nombreux foyers cherchent à préserver l'esprit de Noël tout en adaptant leurs habitudes de consommation à une réalité économique plus contraignante.

Selon l'analyste financier Imrith Ramtohul, le contexte actuel incite clairement à la retenue. Il souligne que l'absence du versement d'un 14e mois l'année dernière pèsera sur les dépenses de fin d'année. «Les ménages seront plus prudents dans leurs achats. Je ne m'attends pas à des dépenses anticipées basées sur la compensation salariale deRs 635, qui reste très insuffisante face au coût de la vie», explique-t-il.

Il précise toutefois qu'il est impossible de généraliser. «Il y aura toujours des familles à fort pouvoir d'achat. Un cadre, un professionnel libéral ou un dirigeant d'entreprise aura généralement une marge budgétaire plus élevée qu'un travailleur précaire, un employé à bas salaire ou un indépendant en période creuse», affirme-t-il. Pour l'analyste, si la publication récente du rapport du Pay Research Bureau constitue un feel-good factor pour les employés du secteur public, l'impact réel sur la consommation reste limité, d'autant que le calendrier de mise en oeuvre des ajustements salariaux demeure incertain.

«Le pouvoir d'achat reste fragilisé, surtout pour les classes moyennes et les travailleurs à revenus fixes», insiste-t-il.

Sur le terrain, cette fragilité se traduit par des choix assumés. Les cadeaux sont moins nombreux, plus ciblés, parfois utilitaires. Certains ménages privilégient un seul cadeau significatif plutôt qu'une multiplication d'achats, tandis que d'autres réduisent les dépenses liées aux sorties, aux décorations et aux repas festifs.

Kiran, mère de trois enfants et actuellement enceinte de son quatrième, vit une fin d'année particulièrement difficile depuis le décès de son époux. «Je n'ai pas les moyens de faire de grands achats. Mon salaire ne me permet pas de dépenser autant. J'achèterai un cadeau pour chacun de mes enfants, juste pour leur faire plaisir. C'est tout ce que je peux me permettre. Pas de décorations, pas de sorties, rien de plus», confie-t-elle.

Même prudence chez Stéphane, père de famille, qui dit avoir revu ses priorités face à la cherté de la vie. «Après une année à travailler dur, décembre reste un moment important à partager en famille. Mais je ferai les achats de manière réfléchie, que ce soit pour les cadeaux ou les sorties», explique-t-il. «Aujourd'hui, tout coûte plus cher : l'alimentation, l'essence, les factures. On ne peut plus se permettre de faire des folies comme avant. Il faut aussi penser aux dépenses qui arrivent après les fêtes, surtout en début d'année.»

Dans plusieurs secteurs, les primes de fin d'année, traditionnellement utilisées pour financer les dépenses festives, ne sont plus garanties. Des entreprises, confrontées à des marges sous pression ou à un ralentissement de l'activité, ont réduit ces avantages, voire les ont supprimés, renforçant le sentiment d'incertitude chez les salariés.

Une consommation plus mesurée

Du côté des commerces, la tendance est suivie de près. Ignace Lam, propriétaire des supermarchés Intermart à Beau-Bassin, Rose-Hill, Grand-Baie et du nouveau point de vente de Montebello, récemment ouvert dans la smart city, observe des ventes pour l'instant relativement stables. «En général, le pic de ventes se situe deux ou trois jours avant Noël. Mais cette année, je ne m'attends pas à une forte croissance, compte tenu d'un pouvoir d'achat limité et de l'absence du 14e mois», note-t-il. Les comportements de consommation évoluent : les ménages privilégient les promotions, comparent davantage les prix et étalent leurs achats. Les plateformes en ligne et les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans cette quête du «meilleur rapport qualité-prix».

Malgré cette rationalisation, la pression sociale demeure. Offrir des cadeaux, respecter les traditions et réunir la famille autour d'un repas festif restent des attentes fortes, susceptibles de générer stress et frustration dans un contexte financier tendu.

Pour les analystes, cette situation met en lumière le décalage entre certains indicateurs macroéconomiques en amélioration et le ressenti quotidien des ménages. Tant que le pouvoir d'achat réel ne se renforcera pas durablement, la consommation restera contrainte et prudente.

Au final, ce Noël sous contrainte financière révèle une société en adaptation. Moins exubérant, plus réfléchi, parfois plus solidaire aussi. Pour beaucoup, l'essentiel ne réside plus dans l'abondance, mais dans le partage et la convivialité, où chaque roupie compte.