Ile Maurice: Un octogénaire violemment agressé

Paul Claude Duval, 81 ans, habitant de La Caverne à Vacoas, se trouve dans un état sérieux à l'hôpital Victoria, à Candos, après avoir été sauvagement agressé par quatre individus samedi en début de soirée. Il souffre de fractures, d'hémorragies internes et de multiples hématomes. Selon sa famille, son état demeure préoccupant et des séquelles lourdes sont à craindre, notamment des troubles cognitifs apparus depuis l'agression.

D'après ses proches, cette attaque s'inscrit dans un climat de tensions et de harcèlement qui durerait depuis plusieurs années. Le vieil homme avait, à plusieurs reprises, porté plainte contre des voisins en raison de nuisances sonores nocturnes, sans résultat concret, selon sa famille.

Samedi, excédé, il avait quitté son domicile à scooter pour se rendre au poste de police lorsqu'il a été encerclé et roué de coups avec une extrême violence. Son épouse, 67 ans, témoin de la scène, a fait une attaque et a dû être hospitalisée.

À l'arrivée de la police, l'un des agresseurs aurait admis les faits, mais aucune arrestation n'avait encore été effectuée, selon la famille. Le fils de la victime affirme également avoir été menacé avec un sabre par l'un des suspects, en présence des policiers.

La famille Duval dénonce l'inaction des autorités face aux plaintes répétées et affirme son intention de saisir la justice