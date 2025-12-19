Sénégal: Croisade contre les aménagements non conformes - La SAFRU et la DPGI scellent un partenariat stratégique

La Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU) et la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI) ont officiellement scellé hier, jeudi, une convention de partenariat visant à renforcer la prévention et la gestion durable des inondations au Sénégal.

La cérémonie de signature a été l'occasion pour les deux institutions de réaffirmer leur engagement commun face à un fléau qui constitue l'un des principaux freins au développement économique, social et urbain du pays.

Dans son allocution, Monsieur Ibrahima Thioye Directeur général de la SAFRU a salué le leadership et l'engagement du Directeur général de la DPGI, soulignant sa disponibilité, sa simplicité et sa résilience dans un contexte souvent marqué par des contraintes multiples. Il a rappelé que la lutte contre les inondations ne saurait se limiter aux interventions d'urgence, mais doit s'inscrire dans une vision stratégique, anticipative et durable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les inondations ne sont pas de simples catastrophes naturelles. Elles sont avilissantes, appauvrissantes et paralysantes pour le développement. Elles portent atteinte à la dignité humaine, détruisent des patrimoines bâtis au prix de décennies d'efforts et plongent des milliers de familles dans la précarité », a-t-il déclaré.

Selon lui, au-delà des dégâts matériels, les inondations laissent des cicatrices profondes : stress, traumatismes psychologiques, pertes de moyens de subsistance et désorganisation durable du tissu social. Dans les pays en développement comme le Sénégal, elles constituent un véritable catalyseur de pauvreté et d'inégalités.

Face à cette réalité, le Directeur général de la SAFRU a plaidé pour une approche résolument axée sur la prévention, qu'il a qualifiée de « seule réponse durable et responsable ». Il a comparé l'investissement dans la prévention à un contrat d'assurance collective, soulignant que les coûts engagés en amont sont largement inférieurs aux dépenses colossales liées aux reconstructions post-catastrophe. « Investir dans la prévention, c'est sauver des vies, préserver la dignité des populations, maintenir l'économie en activité et éviter des milliards de francs de pertes », a-t-il insisté, appelant à des infrastructures de drainage efficaces, un urbanisme réfléchi respectant les zones naturelles d'écoulement des eaux, des systèmes d'alerte précoce et une forte sensibilisation citoyenne.

Prenant la parole à son tour, le Directeur général de la DPGI, Madické Cissé, a salué l'initiative de la SAFRU et exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges ayant conduit à la signature de cette convention. Il a rappelé que les missions respectives des deux structures convergent vers un même objectif : réduire durablement les risques d'inondation à l'échelle nationale.

Il a mis en avant l'importance de la mutualisation des efforts, notamment à travers le partage des données issues de la cartographie nationale des zones à risque. « Nous avons identifié et codifié les zones à très fort risque, à risque modéré et à risque faible, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Ces informations seront mises à la disposition de la SAFRU afin qu'elles soient intégrées dans les futurs projets d'aménagement urbain », a-t-il expliqué.

Cette collaboration permettra également d'anticiper les impacts des aménagements urbains non conformes et de promouvoir un développement urbain plus résilient. La DPGI s'est engagée à accompagner la SAFRU dans l'intégration de la Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation dans les projets d'aménagement foncier et urbain.

À travers cette convention, la SAFRU et la DPGI entendent poser les bases d'une action concertée et structurée, visant à bâtir des villes plus sûres, des territoires plus résilients et des communautés mieux protégées contre les inondations. Un partenariat qui marque une étape importante vers un Sénégal où le développement urbain rime avec prévention, anticipation et protection durable des populations.