Sénégal: Transition énergétique - La gestion de l'intermittence des énergies renouvelables, le défi majeur à relever

La Foire Internationale de Dakar (FIDAK) a consacre, comme chaque édition, une journée spéciale dédiée à Senelec. Cette journée a été célébrée hier, jeudi 18 décembre à travers un panel intitulé : « le mix énergétique : moteur de la souveraineté et du développement durable du Sénégal ».

A cette occasion, les panélistes sont revenus sur les enjeux et les défis majeurs de la transition énergétique au Sénégal.

Pour arriver à la transition énergétique au Sénégal il faut impérativement relever le défi de l'intermittence des renouvelables. C'est l'avis de Papa Macodou Sall, Chef de la cellule projet énergie renouvelable de la SENELEC Il s'exprimait hier, jeudi 18 décembre lors de la journée dédiée à la Senelec à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), sur le thème "Le mix énergétique : moteur de la souveraineté et du développement durable du Sénégal". « Le Sénégal a un potentiel renouvelable énorme, axé sur le solaire et l'éolien qui sont des énergies intermittentes.

Malgré le fait qu'actuellement avec les coûts d'investissement on parvient à produire ces énergies, le problème qui se pose aujourd'hui c'est la problématique de l'intermittence qui va agir sur la stabilité du réseau. Ce qui fait que derrière on sera obligé d'avoir des investissements importants pour rendre le réseau beaucoup plus flexible et plus stable. Donc pour intégrer les énergies renouvelables, , l défi majeur c'est de gérer l'intermittence « , indique-t-il.

Selon lui, dans lacadre de stratégie, il faut intégrer massivement les énergies renouvelables tout en mettant en place des unités qui vont fonctionner avec le gaz .Pour faire face à cette intermittence, il informe que SENELEC a mis en place un certain nombre de projets. Parmi ces projets, il cite l'installation des batteries de stockage pour améliorer l'inertie du réseau et le projet smart Grids avec des équipements qui vont permettre aux centrales de réagir rapidement en cas de perturbation. « On peut penser que le gaz pollue et tout.

Mais aujourd'hui avec les unités de gaz, on parvient à décartonner dans la mesure où on les remplace avec des unités qui étaient beaucoup plus polluantes et derrière on parvient aussi à réduire notre empreinte Carbonne », propose-t-il. Prenant la parole, le directeur général de SENELEC Papa Toby Gaye a réaffirmé l'engagement de la société en faveur d'une énergie fiable accessible et durable au service du développement économique et social de notre pays. « Nous sommes pleinement conscients des défis qui se présentent à nous..

Lesquels défis sont la diversification du mix énergétique, l'intégration accrue des énergies renouvelables et la modernisation des services de renforcement de la relation avec les clients. Ces défis, nous avons choisi de les relever en étroite collaboration avec l'Etat, les partenaires institutionnels, le monde académique, le secteur privé et surtout avec les citoyens », a-t-il fait part.