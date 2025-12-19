Afrique: Michel Mboula - C'est un rêve de jouer la CAN au Maroc

19 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

"C'est un rêve" de jouer la CAN au Maroc, a affirmé le jeune défenseur gabonais Michel Mboula, qui s'apprête à vivre sa première grande compétition internationale avec les Panthères.

"J'ai une petite histoire avec ce pays : il y a deux ans, j'y ai joué la CAN U23, mais ça ne s'était pas bien passé.

Revenir avec l'équipe A, c'est un rêve de gamin [...] J'avais promis à mes parents que je la jouerai un jour", a confié le sociétaire du FC Metz, dans une déclaration de presse.

Mboula se dit prêt à rejouer après une longue blessure qui l'a éloigné des terrains.

«Aujourd'hui, je suis à 80% de ma forme normale », a-t-il dit relevant que son équipe nationale, sous la direction de Thierry Mouyouma, tentera le tout pour le tout pour sortir du groupe F, qu'il qualifie de "groupe de la mort".

"On vise un très beau parcours, au-delà des quarts de finale qui ont souvent été notre plafond de verre", indique l'international gabonais, soulignant que 4 points pourraient suffire pour se qualifier. "On veut faire le maximum, surtout pour les grands frères qui disputeront peut-être leur dernière CAN", a-t-il ajouté, estimant que ses coéquipiers rêvent de surprendre dans ce groupe relevé et d'écrire une nouvelle page de l'histoire continentale.

Placé dans le groupe F, aux côtés du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mozambique, le Gabon disputera son premier match le 24 décembre face au Cameroun, avant d'affronter le Mozambique le 28 décembre et la Cote d'Ivoire, trois jours plus tard.


