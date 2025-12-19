Togo: Croissance verte

19 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La COP30 continue de produire des effets concrets. À Lomé, le ministère de l'Environnement a procédé au lancement du Cadre national d'identification et de formulation des projets climatiques, un nouvel outil destiné à mieux coordonner les interventions et à accélérer la transition vers une croissance verte et résiliente.

Le constat est largement partagé : malgré la multiplication des initiatives en faveur de la résilience environnementale, les actions restent souvent dispersées et insuffisamment coordonnées. Le nouveau cadre entend corriger cette faiblesse en proposant une vision nationale commune pour l'identification, le montage et le financement de projets climatiques structurants et bancables, capables d'attirer financements publics et investissements privés.

Le Système des Nations unies, l'Union européenne, la BOAD, le Groupe Ecobank, Coris Banque et d'autres partenaires ont présenté les mécanismes de financement disponibles et leurs exigences, tout en apportant un regard critique sur les propositions sectorielles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec ce cadre national, le Togo entend fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un objectif commun : transformer les défis climatiques en opportunités d'investissement durable, renforcer la résilience des populations et des écosystèmes, et donner une impulsion décisive à sa feuille de route environnementale et climatique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.