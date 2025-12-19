Afrique de l'Ouest: Accra après Lomé

19 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Faure Gnassingbé participe vendredi à Accra au Sommet de la Diaspora 2025, à l'invitation du président du Ghana, John Dramani Mahama.

Ce rendez-vous panafricain réunit des chefs d'État, des leaders panafricanistes, des universitaires, des représentants de la diaspora ghanéenne et africaine, ainsi que des partenaires au développement. Il vise à renforcer la contribution de la diaspora au développement économique, social et culturel du continent, tout en œuvrant au rétablissement de la dignité des Africains et des afro descendants.

Le sommet intervient dans un contexte marqué par la tenue récente à Lomé du Congrès panafricain.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.