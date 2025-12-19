Afrique de l'Ouest: Accra après Lomé

Faure Gnassingbé participe vendredi à Accra au Sommet de la Diaspora 2025, à l'invitation du président du Ghana, John Dramani Mahama.

Ce rendez-vous panafricain réunit des chefs d'État, des leaders panafricanistes, des universitaires, des représentants de la diaspora ghanéenne et africaine, ainsi que des partenaires au développement. Il vise à renforcer la contribution de la diaspora au développement économique, social et culturel du continent, tout en œuvrant au rétablissement de la dignité des Africains et des afro descendants.

Le sommet intervient dans un contexte marqué par la tenue récente à Lomé du Congrès panafricain.