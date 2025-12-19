Togo: Un pas de plus vers la modernisation

19 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La Chine a offert 94 motoculteurs au ministère de l'Agriculture.

Ces équipements visent à renforcer la mécanisation, notamment la préparation des sols dans les bas-fonds, les zones maraîchères et rizicoles, ainsi que dans les zones rurales à petites exploitations.

Le matériel est destiné à la mise en œuvre du Programme de modernisation de l'agriculture togolaise qui fixe comme objectif l'amélioration du taux de mécanisation à l'échelle nationale.

L'ambassadrice de Chine, Min Wang, s'est félicitée que ce don puisse contribuer à l'amélioration des cultures grâce à des techniques modernes.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.