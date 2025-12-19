Afrique de l'Ouest: Faire de la BOAD la banque de référence de l'impact dans la reigion

19 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), dont le siège est à Lomé, a tenu jeudi son conseil d'administration.

Cette session a permis de dresser le bilan du plan stratégique Djoliba 2021-2025, qui arrive à son terme, et d'échanger sur les orientations du prochain cycle.

Sur la période, la Banque a mobilisé 3 748,8 milliards de Fcfa au profit de ses États membres, afin d'accompagner la transformation structurelle des économies de l'UEMOA.

Conformément à ses priorités, les financements ont ciblé des secteurs à fort impact. Les transports et les technologies de l'information et de la communication ont capté 1 271 milliards, suivis de l'énergie avec 834,6 milliards et de la sécurité alimentaire avec 705 milliards.

Ces investissements ont généré des résultats concrets : plus d'un million d'emplois créés, 60 773 hectares de terres agricoles irrigués, une hausse de la production rizicole estimée à 272 849 tonnes, et l'installation de 710 mégawatts supplémentaires de capacité électrique dans l'espace communautaire.

Pour le président de la BOAD, Serge Ekué, ces performances dépassent les objectifs initiaux du plan Djoliba. « Notre bilan traduit notre capacité à transformer nos ambitions sous-régionales en réalisations concrètes, malgré un environnement économique et géopolitique particulièrement exigeant », a-t-il souligné.

Avec Djoliba, la BOAD s'est donné pour objectif de devenir la Banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.

