Togo: La protection de l'enfance n'est plus une promesse, mais un résultat mesurable

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu jeudi le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Gilles Fagninou.

Au cœur des échanges : le partenariat entre le Togo et l'organisation onusienne et les progrès enregistrés dans la vaccination et la protection de l'enfance.

L'UNICEF a salué les efforts du gouvernement notamment dans le renforcement du système de santé et l'amélioration de la couverture vaccinale. « Plus de neuf enfants sur dix de moins d'un an sont aujourd'hui vaccinés au Togo », a souligné Gilles Fagninou, qualifiant ces résultats de remarquables à l'échelle régionale.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est une agence spécialisée de l'ONU chargée de défendre les droits des enfants et d'améliorer leurs conditions de vie à travers le monde. L'institution intervient dans plus de 190 pays et territoires, avec une priorité accordée aux enfants les plus vulnérables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'UNICEF agit principalement dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la vaccination, de l'éducation, de la protection de l'enfance, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que du développement de la petite enfance. Il joue également un rôle clé dans les situations d'urgence humanitaire.

En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'UNICEF accompagne les États dans le renforcement des systèmes de santé, l'amélioration de la couverture vaccinale, la lutte contre les violences faites aux enfants et la promotion de politiques sociales inclusives.