Togo: Le gouvernement veut faciliter l'accès des femmes aux terres

Le ministère des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'enfance a clôturé, jeudi à Dapaong, une rencontre d'échanges avec les coopératives agricoles sur la question de l'accès des femmes aux terres cultivables dans la région des Savanes.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo. Elle vise à renforcer le plaidoyer auprès des acteurs institutionnels ainsi que des autorités locales et traditionnelles afin de lever les obstacles à l'accès des femmes aux espaces cultivables, condition essentielle d'un développement agricole durable et inclusif.

Pour le gouvernement, l'enjeu est de permettre aux femmes rurales de jouer pleinement leur rôle dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, tout en favorisant une exploitation plus efficace des terres.

Au Togo, l'accès des femmes à la terre demeure un défi majeur. Bien qu'elles constituent une part importante de la main-d'œuvre agricole et interviennent sur l'ensemble des chaînes de valeur, elles disposent rarement de droits fonciers, ce qui limite leurs capacités d'investissement et freine la productivité agricole.

À travers ces actions de sensibilisation et de plaidoyer, les pouvoirs publics entendent corriger cette situation en impliquant davantage les autorités locales et traditionnelles dans la promotion d'un accès équitable à la terre. Après la région des Savanes, les activités se poursuivront dans les régions des Plateaux et de la Kara.