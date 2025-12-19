Afrique Centrale: L'union fait la force

19 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le secteur des assurances connaît une évolution avec la fusion de l'assureur sud-africain Sanlam et de son homologue allemand Allianz.

Les deux groupes donnent naissance à SanlamAllianz, une nouvelle entité qui ambitionne de renforcer sa position sur le marché togolais.

Présent dans plus de 25 pays et comptant plus de 30 millions de clients à travers le monde, le groupe SanlamAllianz a officiellement lancé sa filiale togolaise jeudi à Lomé. Objectif: conquérir de nouveaux clients, diversifier ses offres et consolider son leadership dans un marché en pleine expansion.

« L'identité change, mais les équipes, les engagements contractuels et la qualité de service demeurent. Ce rebranding renforce surtout notre capacité financière et notre accès aux meilleures pratiques du groupe », a déclaré Simon Pierre Gouem, directeur général de SanlamAllianz Togo, se voulant rassurant à l'endroit des assurés et des partenaires.

Leader du marché togolais des assurances et des services financiers non bancaires depuis 2017, le groupe, anciennement Saham puis Sanlam, affiche des performances solides. Il enregistre un chiffre d'affaires de 16 milliards de Fcfa.

En 2024, plus de 7 milliards de sinistres ont été réglés, illustrant la capacité du groupe à honorer ses engagements.

