Madagascar: Roland Ratsiraka - « Le pays a besoin de toutes ses forces vives »

Le député élu à Toamasina I et leader du Malagasy Tonga Saina (MTS), Roland Ratsiraka, a livré son analyse de la situation politique, sociale et économique du pays, à la suite de la prise de fonction de la Présidence de la Refondation de la République et du passage du Gouvernement à l'Assemblée nationale hier.

Roland Ratsiraka dit constater une recrudescence de discours extrémistes sur les réseaux sociaux, visant certaines communautés vivant à Madagascar. Sans jamais défendre les pratiques frauduleuses, il rappelle que plusieurs secteurs clés de l'économie nationale, agriculture, mines, industrie ou tourisme - reposent en partie sur des entreprises appartenant à des communautés étrangères, notamment chinoises, indiennes ou européennes et autres.

Discours rassembleurs

« Madagascar a besoin de toutes ses forces vives », soutient-il, en soulignant que chaque communauté est utile au développement du pays, et la paix sociale ainsi que l'unité nationale constituent des valeurs non négociables.

Il rappelle à ce titre que « des pays comme les États-Unis ou l'île Maurice sont bâtis sur la coexistence harmonieuse de diverses communautés qui, malgré leurs différences, se respectent et contribuent ensemble à la création de richesse ». Dans ce contexte, il appelle le Gouvernement à poursuivre les discours rassembleurs et à agir pour faire reculer la propagation de messages de haine sur les réseaux sociaux. De tels comportements, selon lui, donnent une mauvaise image à la jeunesse et ne contribuent en rien à l'avenir du pays.

Initiatives positives

Le député reconnaît toutefois certaines initiatives qu'il qualifie de positives. Il cite notamment le lancement du projet JIRAMA Water III, mené par le ministère de l'Eau en partenariat avec l'Union européenne, les interventions du ministre du Commerce sur différentes filières stratégiques, ainsi que l'attitude jugée constructive du ministre du Tourisme et du ministre de la Fonction publique dans la gestion de certaines tensions.

Sur le plan économique, Roland Ratsiraka estime que des mesures concrètes doivent être prises pour soutenir la production nationale. Il plaide pour l'accélération de projets structurants déjà financés, dont la réfection de l'aéroport de Toamasina, afin de permettre l'accueil de davantage de vols internationaux et de faciliter les exportations par voie aérienne.

Absences

Concernant la Conférence nationale, Roland Ratsiraka estime qu'elle n'a pas renvoyé l'image attendue, en raison notamment de nombreuses absences, y compris celle du Président de la Refondation de la République, ainsi que d'une faible participation de la jeunesse.

Il considère que l'initiative semble avoir été menée dans la précipitation. Fort de son expérience, notamment lors des événements des années 2010, il affirme que toute démarche engagée sans préparation adéquate ne peut produire des résultats durables. Il appelle donc l'ensemble des acteurs à garantir l'inclusivité du processus et à définir clairement le rôle de chacun avant le démarrage effectif des travaux.

Éclaircissement

Pour conclure, Roland Ratsiraka souligne un point essentiel concernant les rumeurs circulant à propos du Président de la Refondation de la République à la suite de son récent voyage à l'étranger. Soucieux de préserver l'image des institutions et d'assurer un bon redémarrage politique et économique du pays, il estime qu'il serait important que la Présidence apporte des éclaircissements sur ce sujet, partageant ainsi une préoccupation largement ressentie par l'opinion publique.