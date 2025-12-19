Sénégal: Colloque international au Musée des civilisations noires (MCN) Dakar - « Nous ne commémorons pas Frantz Fanon, nous le continuons »

Le Musée des Civilisations noires (MCN) de Dakar a accueilli, ce mercredi, la cérémonie d'ouverture du Colloque international du Centenaire de Frantz Fanon, une rencontre intellectuelle et politique majeure qui se déroule du 17 au 20 décembre 2025. Chercheurs, artistes, militants, intellectuels et acteurs de la société civile venus d'Afrique, de la diaspora et d'autres régions du monde se sont réunis pour revisiter l'héritage du penseur anticolonial et révolutionnaire Frantz Fanon

Placée sous le signe de la mémoire, de la réflexion critique et de l'engagement, la cérémonie s'est tenue dans la salle Penc du MCN, en présence de hautes autorités de l'État, du corps diplomatique et de partenaires institutionnels, notamment l'UCAD, CODESRIA, Open Society, Trust Africa, Rosa Luxemburg et le Goethe-Institut

Dans son allocution introductive, le professeur Mouhamed Abdalah Ly, l'un des initiateurs scientifiques du colloque, a souligné la portée symbolique du choix du Musée des Civilisations noires. Accueillis par le majestueux baobab en fer forgé de l'artiste haïtien Édouard Duval-Carrié, les participants ont été invités à commémorer le centenaire de Fanon à l'ombre d'un symbole d'enracinement, de résistance et de projection vers l'avenir

Le professeur Ly a rappelé que ce colloque constitue le dernier grand rendez-vous du centenaire de Frantz Fanon, insistant sur la nécessité de repenser, à la lumière de sa pensée, les enjeux contemporains liés à la domination, à la souveraineté et à l'émancipation des peuples.

Prenant la parole au nom de la Fondation Frantz Fanon, sa présidente Madame Mireille Fanon a affirmé que la tenue de ce colloque à Dakar n'est ni fortuite ni symbolique, mais relève d'un engagement politique et intellectuel fort. Selon elle, Fanon demeure une pensée en action, indispensable pour comprendre et combattre les formes contemporaines de colonialité, de racisme institutionnel et de dépossession

Elle a rappelé que Fanon a inspiré de nombreuses luttes à travers le monde, des mouvements de libération africaine aux Black Panthers, et que son oeuvre continue d'éclairer les combats pour la dignité humaine, l'autodétermination des peuples et la justice sociale.

Le Premier ministre Ousmane Sonko : « Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons »

Moment fort de la cérémonie, l'intervention du Premier ministre Ousmane Sonko a donné une dimension politique assumée à l'ouverture du colloque. Au nom du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a salué les participants venus de plus de 23 nationalités, soulignant le caractère universel et actuel de la pensée fanonienne

Dans un discours dense et engagé, le chef du gouvernement a présenté Frantz Fanon comme un médecin des âmes, un penseur de la désaliénation et un théoricien lucide des impasses des indépendances africaines. Il a insisté sur la pertinence de ses analyses face aux défis actuels : dépendance économique, souveraineté monétaire, néocolonialisme, fractures sociales et domination symbolique.

« Fanon n'est pas une statue, il est un mandat », a déclaré Ousmane Sonko, affirmant que l'action gouvernementale actuelle s'inscrit dans la continuité de ce combat pour la dignité, la souveraineté et la vérité.

Un programme multidimensionnel

Le colloque se déroule autour d'un programme dense, articulé principalement sur les journées des 18, 19 et 20 décembre 2025, avec des panels, conférences, performances artistiques et débats portant notamment sur :

la monnaie et la dette ;

la mémoire des luttes d'émancipation ;

la décolonisation des indépendances ;

le soin et la santé mentale en contexte postcolonial ;

la production culturelle et les langues africaines ;

les notions de classe, de race, de diaspora, de panafricanisme et de féminisme ;

l'appropriation de la pensée de Fanon par les jeunes générations ;

les écocides et les luttes environnementales ;

la question palestinienne et les solidarités internationales

Avec plus d'une centaine de participants issus de divers champs disciplinaires, ce colloque ambitionne de faire de l'héritage de Frantz Fanon un levier de réflexion et d'action pour les combats contemporains.

En déclarant officiellement ouverts les travaux du colloque, le Premier ministre a rappelé que tant que subsisteront des peuples opprimés et des formes de domination, la pensée de Frantz Fanon demeurera vivante. À Dakar, capitale des grandes conversations africaines, le centenaire de Fanon se veut ainsi non pas un hommage figé, mais un appel à l'engagement, à la rupture et à la construction d'une souveraineté africaine pleine et entière.