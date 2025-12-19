Sénégal: Développement économique et social - L'IFC renforce son engagement au pays à l'horizon 2027

19 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

La Société financière internationale (IFC), bras du secteur privé du Groupe de la Banque mondiale, prévoit de tripler ses investissements au Sénégal d'ici à 2027, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050. L'institution entend ainsi positionner le secteur privé comme un levier central de croissance et d'intégration régionale.

Réunie le 18 décembre à Dakar, dans ses locaux des Almadies, l'IFC a présenté à la presse le bilan de ses interventions et ses perspectives. Selon Olivier Buyoya, directeur de l'IFC pour l'Afrique de l'Ouest, plus de 2 milliards de dollars ont déjà été investis dans l'économie sénégalaise au cours des cinq dernières années, avec un pipeline de projets estimé entre 500 millions et 1 milliard de dollars.

La stratégie de l'institution repose sur deux axes majeurs : la diversification des sources de financement, notamment vers les pays du Golfe, et l'accompagnement de champions nationaux, à l'image du soutien apporté à Caf Médica, principal fabricant de médicaments du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les interventions de l'IFC couvrent plusieurs secteurs stratégiques, dont l'énergie, qui a bénéficié de près de 40 % de la capacité électrique installée sur la dernière décennie, les services financiers, avec un appui renforcé aux PME et le premier financement islamique au Sénégal, ainsi que les transports, à travers le projet de Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar. L'agriculture et l'agro-industrie font également l'objet de projets de transformation et de digitalisation.

Malgré un contexte économique marqué par une hausse du risque pays, l'IFC revendique un rôle contracyclique, poursuivant ses investissements dans la sous-région sahélienne. Pour Nouma Dione, représentante pays de l'IFC au Sénégal, l'inclusion financière reste une priorité, notamment en faveur des entreprises dirigées par des femmes et des PME confrontées aux défis de l'informalité. L'institution entend enfin renforcer sa communication afin de mieux faire connaître l'impact de ses actions sur le développement économique et social du Sénégal.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.