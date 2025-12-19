Cameroun: Montpellier - Le maire et ses populations admirent de l'exposition « next station »

De la terre rouge de Bandjoun (Cameroun) aux tramways de Montpellier (France). Inaugurée ce 18 décembre par Michaël Delafosse, l'exposition collective « Next Station » dévoile le carnet de voyage plastique des étudiants des Beaux-Arts. Plus qu'une restitution de résidence, une passerelle sensible jetée entre deux continents.

Montpellier contemporain - École des Beaux-Arts (MOCO). Il est environ 21 heures, ce mercredi 18 décembre. Le hall grouille encore de beau monde. Des invités de l'école s'agglutinent autour du maire, Michaël Delafosse, et des co-commissaires de l'exposition Next Station : le plasticien Barthélémy Toguo et Numa Hambursin, par ailleurs directeur général de MOCO.

À la galerie de l'école, les yeux de près de 150 personnes sont guidés par une scénographie aussi simple qu'efficace. Le parcours s'ouvre sur des dessins de Barthélémy Toguo, se poursuit avec une installation de Flavien Desray, une peinture de Christian Kaptue, une sculpture de Brenda Juine, puis des oeuvres abstraites d'Ulrich Gbaguidi. La suite du voyage, où les univers et les médiums, bien que différents, imposent un arrêt obligé, conduit à une installation multimédia de Lingjun Yue, qui met en lumière la richesse de la terre rouge de Bandjoun, utilisée comme pigment dans sa performance. Le cheminement continue avec un masque réalisé en perles de couleur unique par Beya Gille Gacha, avant les tableaux de Paul Rousseau et Tatgedes, pour boucler la boucle avec l'installation multimédia de Pauline Pages Lloberas.

Les yeux ont vu. Mais avant, les oreilles ont entendu. La cérémonie n'a pas dérogé au format classique. Le festival de la parole a précédé l'inauguration de l'exposition. Numa Hambursin s'est réjoui de la collaboration engagée depuis 2023 entre MOCO, Barthélémy Toguo et Bandjoun Station (BS), un projet qui permet à deux diplômés de l'École des Beaux-Arts d'effectuer une résidence à BS. « C'est un projet qui nous tient à coeur », a indiqué le directeur général. Louant « des résultats merveilleux », il a salué l'accord du maire, tout en formulant le voeu de « non seulement poursuivre ce projet, mais peut-être l'amplifier ».

Prenant la balle au bond, le maire a expliqué comment l'aventure a commencé à la suite de sa rencontre avec Numa Hambursin. Concernant l'amplification du projet, il a dit avoir pris bonne note et compter aller plus loin en renforçant les liens. Il s'est dit convaincu qu'il faut « aller à Bandjoun Station, apprendre de l'autre, confronter nos regards, faire oeuvre d'altérité ». Le parfait tribun a rappelé que « le monde est divers, mais il est uni. Nous sommes sur une seule planète. Il existe différentes cultures et il vaut mieux construire des ponts que des murs. Et le meilleur moyen de mettre en oeuvre cela, c'est de permettre à la jeunesse de pouvoir voyager, et pas que dans un seul sens ».

Pour Barthélémy Toguo, l'exposition Next Station « marque une étape, un moment de visibilité et de rencontre, quelques jours avant l'inauguration de la ligne ». Plus loin, l'artiste estime que Next Station offre « un premier regard sur un dialogue artistique en construction entre Montpellier et le Cameroun », et que l'exposition « esquisse les contours d'une communauté en devenir, nourrie par les déplacements, les échanges et les expériences partagées, et attentive à ce qui se construit, lentement, d'un continent à l'autre ». Le plasticien, dont la fresque sur le tramway de la ligne 5 de Montpellier porte la signature, croit dur comme fer qu'il faut « créer des ponts artistiques entre nos deux continents qui ont tant à se dire ».

L'étudiante Lingjun Yue a confié que la résidence à BS « a été très enrichissante, excitante et intense. Grâce à ce projet, nous avons pu faire des rencontres et des échanges à l'international et, surtout, découvrir la scène artistique camerounaise ». Comme elle, d'autres étudiants de MOCO estiment qu'il est important de « connaître des mondes au-delà de notre pays et de notre culture, d'aller à la rencontre d'autres voix, d'autres histoires, et aussi de mieux se connaître et se comprendre ».