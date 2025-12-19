Maroc: Forum international sur le sport à Rabat

Abderrahim Chahid : Ce forum ne doit pas seulement être conçu comme un espace de débat théorique, mais aussi une opportunité pour recenser les forces et les dysfonctionnements

Le Forum international sur le sport s'est ouvert jeudi à la Chambre des représentants réunissant parlementaires, experts et acteurs sportifs nationaux et internationaux. Cette rencontre incarne la place stratégique du sport au Maroc, décrit comme un «levier stratégique de développement et espace vital de coopération internationale».

Dans son allocution d'ouverture, Abderrahim Chahid, président du Groupe de travail thématique chargé de l'évaluation de la Stratégie nationale du sport, a rappelé comment le Royaume a érigé le sport en «choix institutionnel central», favorisant la cohésion sociale, la croissance économique et les valeurs de citoyenneté. La Constitution de 2011 ancre cette vision. En effet, l'article 26 soutient l'essor du sport aux côtés de la culture et de la recherche, tandis que l'article 31 garantit à tous, sur un pied d'égalité, le droit à l'éducation physique comme «droit constitutionnel fondamental».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à la dynamique sportive nationale, la Chambre des représentants a lancé, dans un esprit de consensus, le Groupe de travail thématique pour évaluer la Stratégie nationale du sport 2008-2020. Chargé d'analyser la mise en œuvre des objectifs, d'identifier les forces et faiblesses, et de tracer des orientations futures, ce Groupe adopte une approche participative.

«L'évaluation est un processus difficile et complexe. Entre la vision du public qui attend des résultats et l'acteur gestionnaire qui vit des contraintes, interviennent l'expert, le critique et les institutions pour trouver un terrain commun», a souligné Abderrahim Chahid également président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, assurant que ces travaux portent sur des axes clés, à savoir l'élargissement de la pratique sportive, la gouvernance, la formation, le financement et le rôle territorial des régions.

Depuis son lancement, ce Groupe de travail a tenu plus de 30 réunions et visites de terrain, avec le ministère de l'Education nationale, le Comité national olympique, des Fédérations Royales (football, athlétisme, tennis, cyclisme, rugby), d'anciens ministres et experts. Des thèmes cruciaux comme la mise à jour de la loi 30-09, la lutte contre le dopage, la violence dans les stades ou l'emploi sportif ont été débattus.

Ce forum s'inscrit dans la lignée des deuxièmes Assises nationales du sport de 2008 au Maroc, tenues à Skhirat, qui ont donné lieu à la stratégie 2008-2020. Celles-ci visaient à généraliser la pratique sportive, former des champions, ancrer la bonne gouvernance et booster l'économie du sport. Le Maroc, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, prépare désormais la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, gage de confiance internationale.

« L'organisation de ce Forum international sur le sport constitue une étape stratégique clé dans notre processus collectif d'évaluation des politiques publiques sportives, et un espace national et international de croisement des idées et d'échange d'expériences sur le développement du système sportif national », a assuré le président de ce Groupe de travail avant d'enchaîner : « Nous lançons aujourd'hui une réflexion collective approfondie sur les voies d'essor du sport marocain, en bénéficiant des expériences internationales pionnières et en s'inspirant de modèles de gouvernance, de financement et d'encadrement éprouvés mondialement ».

Selon lui, ce Forum international n'est pas seulement un espace de débat théorique, mais aussi une opportunité pour relire la réalité du sport national avec un regard analytique objectif, recensant les forces et les dysfonctionnements, et identifiant précisément les défis et enjeux futurs liés au rôle du sport dans le développement économique, social et culturel.

« Ce travail participatif devrait déboucher sur des recommandations pratiques et innovantes pour développer les infrastructures et équipements sportifs, valoriser les ressources humaines et compétences, et élargir la base de pratique sportive à des catégories plus larges de notre jeunesse et de nos citoyens », a précisé Abderrahim Chahid.

A rappeler que ce Forum abrite quatre sessions parallèles, à savoir essor du sport, infrastructures, accès équitable et rôle des collectivités ; gouvernance, financement public-privé et troubles dans les stades ; formation, détection de talents et encadrement technique ; et, enfin, médias sportifs et transformations numériques.

Le Groupe de travail thématique poursuivra ses travaux jusqu'à la fin du mois de mars prochain. Durant la période restante, il tiendra une série de rencontres avec toutes les universités sportives, les acteurs économiques et les intervenants institutionnels, dans l'optique d'approfondir la consultation et d'assurer l'exhaustivité de l'évaluation. Le rapport final sera présenté lors de la session d'avril, pour servir de document de référence encadrant les voies de réforme et de développement futurs du système sportif national.