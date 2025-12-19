Sénégal: Soutien à l'entrepreneuriat en Casamance - Cinq PME agricoles propulsées vers la compétitivité par le BMN

À Ziguinchor, grâce à l'appui du Bureau de mise à niveau (Bmn) des entreprises, en synergie avec le projet Agropole Sud, cinq Petites et moyennes entreprises (Pme) locales bénéficient d'un accompagnement stratégique, technique et financier destiné à renforcer durablement leur performance et leur ancrage économique. L'enveloppe destinée à ces investissements est estimée à près de 210 millions de F Cfa.

ZIGUINCHOR- Le tissu entrepreneurial agricole du Sud du Sénégal se renforce. Réuni hier, à Ziguinchor, le comité de pilotage restreint du Bmn a donné son feu vert à l'accompagnement de cinq entreprises agricoles de la région, à l'issue d'un processus d'évaluation « rigoureux marqué par des visites de terrain ». Selon la directrice du Bmn, Fatou Dyana Ba, les entreprises sélectionnées interviennent dans des segments clés des chaînes de valeur agricoles, notamment l'horticulture, le maraîchage, la production agricole et les plantes ornementales.

« Les projets validés portent sur un volume d'investissements avoisinant 210 millions de F Cfa, ce qui témoigne du potentiel et de l'ambition de ces entreprises locales », a-t-elle indiqué lors de la signature de conventions. L'appui du Bmn se décline sous plusieurs formes. Il combine une orientation stratégique, une assistance technique ciblée et un soutien financier conséquent.

« Le dispositif prévoit la prise en charge de 40 % des investissements matériels, tandis que les investissements immatériels, liés notamment à l'organisation et à la structuration des entreprises, peuvent être soutenus jusqu'à hauteur de 70 % », a détaillé Mme Ba. Aussi, la directrice du Bmn a précisé que les investissements programmés visent « principalement la modernisation des outils de production, l'acquisition d'équipements performants et l'installation de systèmes d'irrigation plus efficaces, afin d'accroître la productivité et la compétitivité des entreprises bénéficiaires ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour marquer concrètement cet engagement, des conventions ont été signées entre le Bmn et les entreprises concernées. Au cours de ladite cérémonie, il y a eu la remise du label « Bmn-entreprise compétitive » à huit structures ayant mené à terme, leur processus de mise à niveau après environ dix-huit mois d'accompagnement. « Ces entreprises ont respecté l'ensemble de leurs engagements, renforcé leur présence sur le marché et généré des emplois, contribuant ainsi à la dynamique économique locale », a souligné la directrice du Bmn.

Parmi les entrepreneurs accompagnés, figure Patrice Diatta, promoteur d'Abonketan agro-business, une entreprise implantée dans la commune d'Oukout, dans le département d'Oussouye. Satisfait du soutien reçu, il a salué l'impact du programme sur son activité. « Cet accompagnement nous permet de consolider nos compétences et de structurer une ferme agroécologique intégrée, alliant maraîchage, agriculture et élevage », a-t-il confié. Fondée en 2022, « Abonketan agro-business » emploie aujourd'hui, une douzaine de travailleurs permanents et près de cinquante saisonniers.

Grâce à l'appui du Bmn, l'entreprise ambitionne d'étendre ses superficies cultivées, de réaliser un second forage et de créer à terme, une vingtaine d'emplois permanents ainsi que plus d'une centaine d'emplois temporaires. À travers le Projet Agropole Sud, ce programme d'accompagnement entend soutenir au total, 15 PME et 35 TPE, avec pour objectif de stimuler l'entrepreneuriat agricole des jeunes et de bâtir des chaînes de valeur durables et inclusives dans le Sud du pays. Une dynamique porteuse d'espoir pour l'économie régionale et pour l'avenir de l'agriculture en Casamance.