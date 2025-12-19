Cameroun: Drame à Bekoko - Un camionneur roule mortellement sur son assistant endormi

Une tragédie routière d'une rare violence a secoué la localité de Bekoko ce matin, mettant en lumière les dangers persistants liés au manque de vigilance dans le secteur du transport de marchandises. Un conducteur de poids lourd a repris la route à l'aube sans se rendre compte de l'absence de son collaborateur le plus proche à l'intérieur de la cabine. Ce n'est qu'après avoir parcouru plusieurs kilomètres que le chauffeur a été informé par un appel téléphonique dévastateur de l'horreur survenue au point de départ.

Son assistant, celui que l'on appelle traditionnellement dans le milieu du transport le motor boy, avait été mortellement écrasé alors qu'il s'était assoupi sous le véhicule pour se reposer durant la halte nocturne.

Cet accident dramatique illustre les conditions de travail précaires et les risques de fatigue extrême auxquels sont confrontés les travailleurs de la route au Cameroun. Le jeune homme, cherchant sans doute un peu d'ombre ou de fraîcheur sous le châssis du camion, a été surpris par le démarrage soudain de l'engin massif.

L'absence de vérification systématique du périmètre du véhicule avant le départ a conduit à cette issue fatale, transformant une routine professionnelle en un véritable cauchemar judiciaire et humain. La gendarmerie locale a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités exactes de ce drame de la route qui suscite une vive émotion parmi les riverains et les usagers de cet axe routier majeur.

La sécurité routière est de nouveau au cœur des débats après cet événement survenu à Bekoko. Les autorités rappellent régulièrement l'importance des protocoles de sécurité élémentaires, notamment l'inspection visuelle complète autour des pneumatiques avant toute mise en mouvement. Cette insécurité routière grandissante est souvent alimentée par la pression des délais de livraison et le manque de zones de repos sécurisées pour les équipages de camions. La mort tragique de cet assistant souligne la nécessité d'une meilleure sensibilisation des chauffeurs aux angles morts et à la présence possible de personnes à proximité immédiate des essieux.

Face à cette perte humaine évitable, les syndicats de transporteurs appellent à une prise de conscience collective sur la protection des assistants de bord. Ce triste fait divers rappelle que la vigilance ne doit jamais faiblir, même lors des manœuvres les plus habituelles. Le corps de la victime a été transporté vers une morgue de la place en attendant les conclusions officielles de l'enquête, tandis que le chauffeur reste sous le choc de cette nouvelle brutale. Ce tragique incident à Bekoko restera comme un rappel douloureux des conséquences irréparables qu'une simple seconde d'inattention peut provoquer sur les routes nationales.