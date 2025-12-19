Soudan: Le Président du CST félicite l'Émir du Qatar à l'occasion de la fête nationale de son pays

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé un message de félicitations à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de de l'État du Qatar, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans son message, Al-Burhan a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au Cheikh de l'État du Qatar pour une bonne santé et un bonheur, tout en souhaitant au peuple Qatari frère mieux de progrès, de prospérité et de bien-être.

Le Président du Conseil de Souveraineté a également exprimé sa fierté aux relations fraternelles historiques qui unissent les deux pays, en soulignant son souci de renforcer ces liens solides, de développer les aspects de coopération et de coordination communes et de les promouvoir vers de nouveaux horizons pour répondre aux aspirations des peuples des deux pays frères.