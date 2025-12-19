Ile Maurice: Subventions sur conserves, couches pour adultes et médicaments

19 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Conseil des ministres a approuvé l'extension du dispositif de subvention du Price Stabilisation Fund à deux nouveaux produits essentiels, à savoir les conserves (pilchards) et les couches pour adultes. Le Cabinet a également donné son accord à l'introduction d'une subvention fixe sur certains médicaments essentiels destinés au traitement de maladies chroniques.

Dans le détail, une subvention de Rs 10 par boîte sera appliquée sur les conserves de mackerel/pilchards, tandis que les couches pour adultes bénéficieront d'une aide de Rs 50 pour un lot de 10 unités. En ce qui concerne les antihypertenseurs, les médicaments pour maladies cardiovasculaires et antidiabétiques, une subvention de Rs 50 par boîte sera accordée pour les produits dont le prix de vente est égal ou supérieur à Rs 100.

L'entrée en vigueur de ces mesures a été fixée au 15 janvier 2026. Le Cabinet a également décidé que ces subventions seront appliquées à Rodrigues, afin d'assurer une couverture équitable à l'échelle nationale.

