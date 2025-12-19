Sud-Soudan: Un membre de la mission de l'ONU détenu par les forces de sécurité sud-soudanaises a été tué

Juba — La tension monte entre le gouvernement du Soudan du Sud et la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) après la mort, dans des circonstances qui restent à éclaircir, d'un membre de la mission de l'ONU qui avait été placé en détention par les forces de sécurité locales.

« La MINUSS condamne fermement le meurtre d'un membre de son personnel à Wau, dans le Bahr el Ghazal occidental », indique un communiqué de la mission de l'ONU. « Selon les informations disponibles, notre collaborateur était détenu par les forces de sécurité depuis le 15 décembre, période pendant laquelle la Mission collaborait avec les autorités compétentes afin de localiser le lieu de détention et d'assurer sa libération en toute sécurité. La MINUSS est profondément attristée par cet acte atroce et présente ses condoléances à la famille et aux amis de la victime ».

« Nous sommes dévastés par la perte de notre collègue », a déclaré Anita Kiki Gbeho, responsable de la MINUSS. « Un tel assassinat d'un membre des Nations Unies est inacceptable. Nous demandons une enquête immédiate et approfondie afin de comprendre les circonstances de sa détention et de son décès, et de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Il est essentiel que la sécurité et l'intégrité physique du personnel des Nations Unies soient respectées », a ajouté Mme Gbeho.

Ces derniers jours, les autorités de Juba ont accusé le personnel de la MINUSS d'exportation illégale de bois de santal à l'aide d'avions appartenant à la mission. Selon le gouvernement sud-soudanais, ces avions étaient équipés de matériel de renseignement, tel que des caméras.

Les accusations ont été formulées le 15 décembre par le ministre des Affaires étrangères Semaya Kumba devant les ambassadeurs accrédités à Juba, affirmant que le gouvernement de la République du Soudan du Sud « a découvert que deux avions de la MINUS, immatriculés UNO-570P et UNO-571P, sont équipés de dispositifs de surveillance ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) et de protection antimissile ».

Kumba a ensuite ajouté que deux autres avions seraient impliqués dans la contrebande de bois de santal entre le Soudan du Sud et le Soudan voisin : « Nous avons également découvert que deux autres avions portant les numéros UNO-535P et UNO-536P étaient impliqués dans la contrebande de ressources naturelles, en particulier de bois de santal, entre le Soudan du Sud et le Soudan, et nous disposons des premières preuves à cet égard ».

Les avions gérés par l'ONU et d'autres organismes humanitaires sont indispensables pour acheminer l'aide alimentaire aux populations en difficulté à cause de la guerre civile. Selon l'ONU, dont le mandat comprend également l'aide à la distribution de l'aide, plus de 70 % des 11 millions d'habitants du Soudan du Sud dépendent de l'aide humanitaire pour se nourrir, se soigner et subvenir à leurs autres besoins essentiels.

La décision du géant britannique de l'aérospatiale et de la défense BAE de suspendre l'assistance technique pour l'avion Advanced Turbo-Prop (ATP), utilisé depuis longtemps par les agences des Nations unies, dont le Programme alimentaire mondial (PAM), en raison de sa capacité à opérer sur des pistes d'atterrissage courtes et accidentées, a compromis le transport de l'aide humanitaire.

Depuis 2023, EnComm Aviation, une compagnie aérienne kenyane spécialisée dans les missions humanitaires, est le seul opérateur mondial restant de l'ATP. Entre mars 2023 et septembre 2025, les avions d'EnComm ont transporté plus de 18 000 tonnes d'aide humanitaire en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad.