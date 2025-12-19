Ile Maurice: Hausse salariale moyenne de 15,3 %

Le Conseil des ministres a pris note des recommandations formulées par le Pay Research Bureau (PRB) dans son rapport 2026 sur les structures salariales et les conditions de service dans la fonction publique, les organismes paraétatiques, les autorités locales, l'Assemblée régionale de Rodrigues ainsi que les écoles secondaires subventionnées. Ce rapport a été élaboré à l'issue de consultations menées avec l'ensemble des parties prenantes.

Dans ses recommandations, le PRB indique avoir tenu compte de la capacité financière du pays tout en veillant à garantir une rémunération juste et raisonnable aux employés du secteur public. Plusieurs éléments ont guidé son analyse, notamment la nécessité de s'assurer que le salaire de départ des employés les moins rémunérés ne soit pas inférieur au salaire minimum national, la correction de certaines distorsions salariales, ainsi que la prise en compte des avantages non monétaires inclus dans le paquet de rémunération globale.

Le Bureau a également accordé une attention particulière aux enjeux de recrutement et de rétention du personnel, soulignant l'importance de disposer d'agents motivés et compétents pour assurer des services publics de qualité. Les principes d'équité, de transparence, de compétitivité et de performance ont aussi été intégrés, tout comme la perte de pouvoir d'achat enregistrée ces dernières années. Le rapport fait état d'une évolution des écarts salariaux. Le ratio entre un General Worker et un Permanent Secretary, qui était de 1:6,2 dans le rapport PRB 2021, est désormais estimé à 1:5,4.

L'augmentation salariale moyenne pondérée sur le salaire brut de décembre 2025 est évaluée à 15,3 %, contre 7,95 % en 2021. Les recommandations du PRB, incluant l'intégration de l'allocation intérimaire de 5 % dans le salaire à compter du 1er janvier 2026, représenteraient un coût annuel d'environ Rs 10,9 milliards pour l'État. Compte tenu du contexte économique et budgétaire actuel, le Cabinet a décidé que la mise en œuvre du rapport se fera en deux phases : 50 % à partir de janvier 2026 et 100 % à compter de janvier 2027.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn