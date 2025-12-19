Afrique de l'Ouest: Le Sénégal obtient 22 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

En vue de faire face au financement du budget de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a obtenu ce vendredi 19 décembre 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 21,919 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans.

Le montant mis en adjudication était de 20 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales se situe à 38,352 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 191,76%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 21,919 milliards de FCFA et celui rejeté à 16,432 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 57,15%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,33% pour les bons, 7,74% pour les obligations de 3 ans et 7,60% pour celles de 5 ans.

L'émetteur promet de rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 20 décembre 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor public compte le faire le premier jour ouvré à la date d'échéance fixée au 22 décembre 2028 pour celles de 3 ans et au 15 décembre 2030 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.