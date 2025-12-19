Sénégal: Développement des énergies renouvelables - Le groupe chinois Ansola annonce un investissement de 70 millions de dollars au pays

19 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience, le jeudi 18 décembre 2025, à une délégation du groupe chinois Ansola S.A., spécialisé dans le développement des énergies renouvelables. L'information est donnée par la Présidence de la République dans un communiqué de presse publié sur son site Internet.

« Présente à Dakar dans le cadre de son projet d'implantation au Sénégal, l'entreprise prévoit un investissement initial de plus de 70 millions de dollars pour la première phase de ses activités », informe la Présidence de la République.

À l'issue de l'audience, précise-t-on, le Directeur général,Tom Lee, a expliqué que ce choix stratégique est motivé par la stabilité politique du Sénégal, ainsi que par le climat de sécurité et de confiance qu'offre le pays aux investisseurs internationaux.

Le même jour (18 décembre), le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu dans l'après-midi une délégation d'Asante Gold Corporation, conduite par le Président de son Conseil d'administration, Malik Mohammad Easah.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Spécialisée dans l'exploitation aurifère, la société minière opère dans la région de Kédougou, où elle développe ses activités. À l'occasion de cette audience, Asante Gold Corporation a fait part de son ambition d'augmenter sa production d'or, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer son impact positif sur les conditions de vie des populations locales, dans une perspective de développement inclusif et d'équité sociale », informe la Présidence de la République.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.