Sénégal: Développement des énergies renouvelables - Le groupe chinois Ansola annonce un investissement de 70 millions de dollars au pays

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience, le jeudi 18 décembre 2025, à une délégation du groupe chinois Ansola S.A., spécialisé dans le développement des énergies renouvelables. L'information est donnée par la Présidence de la République dans un communiqué de presse publié sur son site Internet.

« Présente à Dakar dans le cadre de son projet d'implantation au Sénégal, l'entreprise prévoit un investissement initial de plus de 70 millions de dollars pour la première phase de ses activités », informe la Présidence de la République.

À l'issue de l'audience, précise-t-on, le Directeur général,Tom Lee, a expliqué que ce choix stratégique est motivé par la stabilité politique du Sénégal, ainsi que par le climat de sécurité et de confiance qu'offre le pays aux investisseurs internationaux.

Le même jour (18 décembre), le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu dans l'après-midi une délégation d'Asante Gold Corporation, conduite par le Président de son Conseil d'administration, Malik Mohammad Easah.

«Spécialisée dans l'exploitation aurifère, la société minière opère dans la région de Kédougou, où elle développe ses activités. À l'occasion de cette audience, Asante Gold Corporation a fait part de son ambition d'augmenter sa production d'or, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer son impact positif sur les conditions de vie des populations locales, dans une perspective de développement inclusif et d'équité sociale », informe la Présidence de la République.