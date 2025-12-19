Cote d'Ivoire: Compétences et certification - Le comité de pilotage valide les résultats de deux études

Réuni le 16 décembre, dans la salle de réunion du Bâtiment A du lycée technique d'Abidjan, le Comité de pilotage du projet (Cpp) a tenu sa quatrième et dernière session de l'année sous la présidence de Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage (Metfpa). La rencontre s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées pour moderniser le système de développement des compétences et renforcer la crédibilité des certifications professionnelles en Côte d'Ivoire.

Au coeur des travaux figurait la validation du rapport final de l'étude d'élaboration du Cadre national de certification (Cnc). Cet outil stratégique vise à harmoniser, structurer et rendre lisibles les certifications professionnelles, tout en facilitant leur reconnaissance aux plans national et international.

Son adoption marque une étape déterminante dans la gouvernance du système de formation professionnelle. Le Cpp a également examiné et validé les résultats de deux études clés portant sur l'identification des besoins en compétences dans des secteurs majeurs de l'économie nationale. Il s'agit des Branches banque, assurance et microfinance (Bbam) et Agriculture, foresterie, ressources animales et halieutiques (Bafrah). Les travaux permettront de mieux orienter les offres de formation en fonction des exigences réelles du marché du travail, renforçant ainsi l'adéquation formation-emploi.

La réunion a été marquée par la présentation du rapport de l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des activités de partenariat pour la période 2024-2025. Cet exercice a permis de dresser un bilan des actions menées, d'apprécier les résultats et d'identifier des axes d'amélioration pour les prochaines phases du projet. Au nom du secteur privé, Patrick M'Bengue, premier vice-président du Cpp et représentant de la Cgeci, a salué la portée des travaux. Selon lui, cette session a permis de faire le point sur l'ensemble des mécanismes de la réforme de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Etfp).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a notamment évoqué les enjeux liés à la gouvernance du système autour du cadre national de certification, à l'évolution du Cpp ainsi qu'au fonctionnement des entités clés de la réforme, entre autres, le Cnbp et les Branches professionnelles. Des portraits sectoriels, notamment les Bbam et Bafrah, ont également été présentés.

Satisfait du bilan global jugé positif, Patrick M'Bengue a indiqué que les échanges ont permis de tirer les enseignements de l'année écoulée et de définir des résolutions pour accélérer l'opérationnalisation de la réforme pour l'année à venir. Au terme des travaux, le Cpp a réaffirmé son engagement à renforcer l'adéquation formation-emploi et à promouvoir le développement des compétences en cohérence avec les priorités économiques et sociales du pays. Jetant ainsi les bases d'un système de formation professionnelle plus performant et durable.