Cote d'Ivoire: Abobo - Les vendeurs à l'honneur lors de la 5e édition des distinctions de la zone Nord

19 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

À Abobo, la Mutuelle des concessionnaires de la Lonaci, section Abobo-Anyama, et la structure La Voix de la Sagesse ont célébré, le 17 décembre 2025, les meilleurs agents collaborateurs de la circonscription, au cours d'une cérémonie axée sur la reconnaissance du travail et l'exigence de performance.

Dans une ambiance de fin d'année, vendeurs et responsables se sont retrouvés à Abobo-Té, pour saluer les efforts consentis tout au long de la saison. Placée sous le thème « Le vendeur, pilier de la performance commerciale du concessionnaire », la rencontre a voulu rappeler le rôle central des agents de terrain dans les résultats enregistrés.

Le chef d'agence d'Abobo, Godehi Apollos, a souligné l'importance de ces retrouvailles : « C'est presque une institution en fin d'année de marquer une pause après le labeur, de se retrouver et de célébrer les meilleurs. Les vendeurs sont au cœur de notre démarche et il est important de leur témoigner notre solidarité ». Il a également vu dans cette cérémonie « un top départ pour affronter les derniers jours de l'année et mieux préparer 2026 ».

Moment attendu de la rencontre, la remise des distinctions a concerné une quinzaine de vendeurs jugés les plus performants sur l'année. Coulibaly Bereni Yacouba, président de la mutuelle des concessionnaires de la société d'économie mixte de la zone nord d'Abidjan, s'est dit satisfait du chemin parcouru : « Depuis bientôt cinq ans, nous récompensons nos meilleurs vendeurs pour les encourager à redoubler d'ardeur. Cette année, nous avons voulu aller plus loin en les sensibilisant sur leur rôle de pilier de la performance commerciale ».

Outre les récompenses, des gestes de solidarité ont été posés envers quatre personnes. Pour le président de la mutuelle, « ces moments renforcent l'esprit de corps et donnent plus de sens à notre action collective ». La 6e édition est d'ores et déjà annoncée avec l'ambition de mobiliser un plus grand nombre d'acteurs.

