Cote d'Ivoire: Jeux et paris sportifs au pays - Plus de 2 milliards FCFA au coeur d'une vaste affaire d'escroquerie

Une affaire d'escroquerie aux lourdes conséquences financières et judiciaires secoue le secteur des jeux et paris sportifs en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué de presse transmis à notre rédaction, le groupe international PawaTech, spécialisé dans les solutions logicielles pour les jeux et paris sportifs, affirme avoir été victime d'un vaste montage frauduleux impliquant de faux documents attribués à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (LONACI). Le préjudice financier est estimé à 3,5 millions de dollars américains, soit plus de 2 milliards de francs CFA.

Selon les informations contenues dans le communiqué, les faits remontent à la phase d'implantation du groupe à Abidjan. PawaTech indique avoir engagé d'importants investissements sur la base de documents administratifs présentés comme authentiques, censés attester de l'obtention d'une licence d'exploitation délivrée par la LONACI. Le coût de cette licence aurait été évalué à environ 1,9 milliard de francs CFA.

Toutefois, précise le groupe, ces documents se sont révélés être des faux, ayant servi à détourner les fonds vers des circuits frauduleux. Saisie dans le cadre des vérifications, la LONACI aurait formellement démenti être à l'origine des courriers incriminés et confirmé n'avoir jamais perçu le moindre paiement relatif à cette prétendue licence.

De faux documents et une procédure judiciaire en cours

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué met en lumière le mécanisme central de l'escroquerie, fondé sur le faux et l'usage de faux. Il met particulièrement en cause Ntoudi Mouyelo, présenté comme ancien dirigeant du groupe, afin d'éviter toute ambiguïté. Selon PawaTech, alors qu'il occupait des fonctions de responsabilité, notamment en qualité de directeur commercial, ce dernier aurait joué un rôle déterminant dans le choix du partenaire local aujourd'hui poursuivi.

Le groupe affirme que ces recommandations ont conduit à l'engagement des fonds désormais détournés. Sur le plan judiciaire, une plainte a été déposée en Côte d'Ivoire contre la société Daci Speed ainsi que contre plusieurs individus, pour abus de confiance, escroquerie et association de malfaiteurs. Les investigations sont conduites par le Pôle pénal économique et financier d'Abidjan, qui aurait étendu ses poursuites à l'encontre de Ntoudi Mouyelo depuis octobre 2025.

Le communiqué souligne par ailleurs la dimension internationale de l'affaire, des procédures étant également engagées à l'étranger, notamment au Rwanda, pour des faits similaires.

PawaTech en attente des décisions de justice

Dès la découverte des irrégularités, le groupe affirme avoir mis fin à toute collaboration avec les partenaires impliqués et saisi les autorités judiciaires compétentes. PawaTech dit placer sa confiance dans la justice ivoirienne, tout en saluant les efforts des autorités dans la lutte contre la criminalité financière, la corruption et le blanchiment de capitaux.

Au-delà du préjudice financier, le groupe estime que cette escroquerie aurait également privé la Côte d'Ivoire d'un investissement structurant dans le secteur des jeux et paris sportifs.

Dans l'attente des décisions de justice, en Côte d'Ivoire comme à l'international, PawaTech réaffirme sa volonté de coopérer pleinement avec les autorités et de poursuivre son engagement en faveur d'un développement du secteur fondé sur l'éthique, la conformité et la bonne gouvernance.