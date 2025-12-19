Cote d'Ivoire: Religion Raélienne / 3I Atlas - Le mouvement raélien interpelle l'opinion sur l'objet spatial

Le centre d'information du mouvement Raélien de Côte d'Ivoire, basé à Angré 7e Tranche Le jeudi 18 septembre 2025, a accueilli une conférence de presse consacrée à l'objet spatial baptisé 3I Atlas, présenté par le mouvement comme un phénomène cosmique majeur.

D'après les responsables Raéliens, 3I Atlas serait apparu en juillet 2025 et évoluerait actuellement dans le système solaire, en se rapprochant progressivement de la Terre. L'objet, initialement assimilé à une comète par certains observateurs, adopterait cependant un comportement atypique. « Ses trajectoires et ses mouvements ne correspondent pas à ceux d'un corps céleste naturel. Pour nous, il s'agirait d'un engin dirigé par une intelligence », a déclaré l'évêque raélien, Karim Ouattara.

Cette annonce a permis au mouvement de revenir sur les principes fondamentaux de la religion Raelienne, selon lesquels la vie sur Terre aurait été créée scientifiquement par une civilisation extraterrestre avancée, connue sous le nom des Élohims. « Depuis plus d'un demi-siècle, sous l'impulsion de notre guide spirituel Rael , nous affirmons que l'humanité n'est pas seule dans l'univers et doit se préparer à un contact officiel », a-t-il rappelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette perspective, les raeliens appellent à l'élaboration de cadres diplomatiques et scientifiques internationaux capables d'anticiper l'arrivée d'une civilisation extraterrestre. Le mouvement remet également en avant son projet d'ambassade pour les États terrestres, destinée à accueillir les Élohims. Selon ses promoteurs, le pays hôte bénéficierait d'un rayonnement mondial inédit sur les plans économique, technologique et philosophique.

S'adressant au continent africain, l'évêque Karim Ouattara a encouragé les États africains, et la Côte d'Ivoire en particulier, à prendre part à cette initiative, mettant en avant la tradition africaine d'ouverture et d'hospitalité.

Pour le mouvement Raélien , l'humanité se trouverait à un tournant décisif de son histoire. « Nos créateurs souhaitent revenir. Il appartient désormais à l'humanité de se tenir prête à les accueillir », a conclu l'évêque.