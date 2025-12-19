C'est mercredi 17 décembre 2025 que le Ministre des Droits humains, Me Samuel Mbemba Kabuya, a clôturé la retraite de l'élaboration des stratégies opérationnelles du Plan national des Principes volontaires, après trois jours de travaux, à Kinshasa. Un atelier organisé par le Ministère des Droits Humains avec l'appui technique et financier de l'ONG DCAF.

Dans son mot de clôture, le Ministre Samuel Mbemba Kabuya, tout en remerciant le Président de la République et la Première ministre, a indiqué que les résultats de ces travaux constituent une base solide pour orienter les actions.

« Les travaux que nous avons menés tout au long de cette retraite constituent désormais une base solide et un repère incontournable pour orienter les actions les plus essentielles dans la mise en œuvre du Plan national des Principes volontaires, tel que souhaité et attendu par toutes les parties engagées dans ce processus. Les stratégies opérationnelles que nous avons élaborées ensemble ne sont pas de simples documents administratifs pour embellir nos armoires. Elles représentent une feuille de route pragmatique, réaliste et mesurable qui guidera nos pas en 2026.

Je ne saurais conclure sans exprimer ma profonde gratitude envers Son Excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa grande vision des droits humains. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour son implication personnelle et son leadership dans la matérialisation de la vision du Chef de l'État », a-t-il dit.

Par ailleurs, Me Samuel Mbemba a souligné que le véritable travail commence, celui de la mise en œuvre des recommandations.

« Nous voici au terme de cette retraite, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Le véritable travail commence maintenant : celui de la mise en œuvre, celui de la transformation de nos résolutions en actions concrètes.

Je m'engage personnellement, au nom du ministère des Droits humains, à ce que les stratégies opérationnelles que nous avons élaborées ensemble ne restent pas lettre morte », a-t-il conclu.

Il sied de noter que le Ministre des Mines a pris l'engagement de faire appliquer les résolutions de cet atelier dans toutes les entreprises extractives de son secteur pour promouvoir et protéger les droits humains.