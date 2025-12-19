Engagé derrière la détermination de Félix Tshisekedi, Président de la République, pour la défense de la souveraineté nationale et le rétablissement durable de la paix dans l'Est du pays, le Gouvernement appelle tous les congolais à demeurer vigilants devant la stratégie de manipulation du Rwanda et de ses supplétifs du M23/AFC. Après la signature des Accords de Washington, Kinshasa insiste sur la responsabilité de la médiation américaine, pilotée par Donald Trump, pour la mise en oeuvre effective des engagements censés tourner définitivement la page sombre des conflits armés ayant, durant trois décennies, endeuillé des familles entières, soumis des milliers des populations à l'errance et entrainé une stratégie permanente d'exploitation illicite des ressources naturelles congolaises.

Lors de son passage, hier, jeudi 18 décembre 2025, sur Top Congo, dans le cadre de l'Emission Le Débat, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a réitéré la position ferme de la RDC, apportant un éclairage plus large sur la situation humanitaire et sécuritaire qui sévit actuellement dans la partie Est du territoire national, principalement à Uvira, au Sud-Kivu, après l'escalade des violences provoquée, dernièrement, par le M23, appuyé par l'armée rwandaise. Selon le Porte-parole du Gouvernement au moins 500 mille personnes ont abandonné leurs habitations après des tirs largués sur Uvira.

"Sur le retrait de l'ennemi, d'après des éléments obtenus du Gouvernement, ce n'est que de la diversion. Puisque l'on ne peut pas prétendre quitter Uvira et laisser des militaires en civils. C'est une forme de diversion parce que le M23, le fils, veut sauver le père, le Rwanda. Nous avons tous été à Washington. Ce qui se passe à Uvira doit nous donner une idée sur le travail que le Président Félix Tshisekedi a réalisé à Washington avec son Gouvernement", a expliqué le Ministre Patrick Muyaya Katembwe, dans sa communication.

Selon lui, la RDC ne reculera pas quelle que soit la provocation de ses ennemis.

"Si les accords étaient en faveur du Rwanda, je ne suis pas sûr que le Rwanda se serait comporté de la sorte. Les accords ont été signés dans l'esprit de restaurer la justice, la paix et la sécurité. La diversion portée par le M23, c'est juste une manoeuvre qu'ils veulent brandir comme un signe de bonne foi devant le médiateur américain qui a promis des actions pour s'assurer que l'accord de paix puisse être respecté. Pour nous, le Rwanda et ses supplétifs ne doivent pas seulement libérer Uvira, mais ils doivent se retirer de toutes les parties occupées en République démocratique du Congo.

Ce qui sévit à Uvira n'aurait jamais dû arriver parce que cela vient saper tous les processus, à Doha tout comme à Washington. Lorsqu'il y a discussions, il est inconcevable d'envisager une offensive d'une telle ampleur. C'est une offensive généralisée. Ce n'est pas qu'à Uvira. D'autres cités dans le Sud-Kivu sont aussi victimes de ces actes de l'ennemi... Ils ont utilisé des drones kamikazes contre des cibles civiles Du fait de cette offensive des rwandais, on a 500 mille personnes qui sont aujourd'hui dans une situation humanitaire difficile", a-t-il annoncé, dans un ton vif. Il a insisté, dans son élan, sur l'urgence d'une action internationale stricte pour apaiser la situation et accélérer la mise en oeuvre de la Résolution 2773 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le Ministre Patrick Muyaya a, tout de même, assuré que, s'agissant des personnes déplacées, le Gouvernement a pris des mesures fortes afin de leur apporter un soulagement nécessaire.

"J'ai échangé avec la Première Ministre. J'ai également échangé avec le Ministre Délégué aux Affaires étrangères en charge des congolais de la Diaspora. Nous avons dépêché des délégations à Bujumbura et en Tanzanie pour s'enquérir des conditions de nos déplacés pour apporter notre soutien. Ce que nous souhaitons, c'est un retrait de tous les territoires occupés... Nous insistons sur le fait que nous devons être vigilants. Le Président de la République avait parlé du patriotisme récemment. Dans le cadre de la stratégie diplomatique qu'on a déployée, nous exigeons un retrait effectif sur l'ensemble du pays... Et, il n'y a aucune condition qu'ils peuvent poser pour se retirer d'Uvira... On ne peut jamais abdiquer. Dans cette guerre, on va gagner", a-t-il rassuré, dans sa communication, sur Top Congo.