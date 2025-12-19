Afrique Centrale: Violation des accords de Washington par le Rwanda - Le VPM SHABANI et l'ambassadrice Lucy Tamlyn échangent autour des cette question cruciale

19 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

L'ambassadrice des Etats-Unis en République Démocratique du Congo, Lucy Tamlyn, a été reçue ce lundi 15 décembre 2025 par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après la prise de la ville d'Uvira, au Sud-Kivu, par l'armée rwandaise, un acte considéré par les Etats-Unis comme une violation de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation du président des Etats-Unis, Donald Trump.

La diplomate américaine a interpellé le Rwanda sur le respect des engagements pris dans cet accord et a déclaré attendre une réponse des autorités américaines face à ces actes qualifiés de violation de l'accord récemment signé. Elle a également insisté sur l'importance d'un retour au cadre de négociation ainsi que sur la mise en œuvre effective des engagements convenus.

En définitive, Lucy Tamlyn a encouragé les efforts du Vice-Premier ministre SHABANI visant à améliorer la gouvernance sécuritaire du pays.

 

