Le Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo a tenu une réunion d'information sur l'état d'avancement du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH2), avec les bailleurs de fonds engagés dans la mise en œuvre du processus. La rencontre s'est tenue en présence du Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget Adolphe Muzito, et du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies (SNU) en République Démocratique du Congo (RDC), Bruno Lemarquis, traduisant ainsi la volonté du Gouvernement de consolider une approche concertée autour de ce processus stratégique.

L'objectif principal de cette réunion organisée à l'hôtel Hilton de Kinshasa, était de renforcer la coordination interinstitutionnelle, de synchroniser et aligner les interventions des partenaires techniques et financiers, tout en présentant l'état d'avancement technique, logistique et budgétaire du RGPH2. Il s'agissait également de dégager des perspectives claires pour la poursuite des activités en 2026, dans un esprit de responsabilité partagée.

Des bases techniques déjà solides

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Ministre d'État Guylain Nyembo a présenté les avancées majeures enregistrées à ce jour. Le RGPH2 se trouve actuellement, a-t-il dit, dans sa phase de cartographie censitaire, avec des résultats tangibles : la cartographie pilote a été réalisée, le découpage des aires de dénombrement provisoires est achevé à 100 %, soit 146.703 aires délimitées, et le Gouvernement a procédé, sur fonds propres, à l'acquisition d'équipements essentiels pour la collecte et le traitement des données.

Ces efforts témoignent de la détermination des autorités congolaises à conduire un recensement crédible, en conformité avec les standards internationaux, et à asseoir une souveraineté statistique indispensable à la planification du développement. « Le chantier avance. Nous avons consolidé les bases techniques et nous entrons désormais dans une phase d'exécution qui nécessitera un appui plus soutenu et mieux coordonné. » a déclaré Guylain Nyembo, dès l'entame de la réunion.

Les échanges entre les membres du Gouvernement et les bailleurs de fonds ont mis en évidence une convergence de vues autour de la dynamique impulsée par le Ministre d'État Guylain Nyembo pour la conduite du RGPH2. À ce titre, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), organe technique du SNU en charge des questions de population, a réaffirmé son soutien indéfectible à l'aboutissement du processus. Son Représentant Résident, Alain Akpaji, a salué les avancées enregistrées et la clarté de la feuille de route présentée. Il a réitéré l'engagement de l'UNFPA à accompagner le Gouvernement congolais jusqu'à la finalisation du recensement : « Le RGPH2 est un processus structurant pour la RDC. L'UNFPA demeure pleinement engagé aux côtés du Gouvernement afin d'assurer un recensement de qualité, fondé sur des standards techniques rigoureux et au service des politiques publiques », a-t-il déclaré.

Une dynamique saluée par les parties prenantes

Pour sa part, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, Adolphe Muzito a réaffirmé le vœu du Gouvernement d'accompagner financièrement le processus, dans la mesure des capacités budgétaires de l'État. Il a souligné l'importance stratégique du RGPH2 pour une meilleure allocation des ressources publiques et une gouvernance fondée sur des données fiables. Le VPM du Budget a, en outre, salué la détermination et l'engagement du Ministre d'État Guylain Nyembo, qu'il a qualifiés de leviers essentiels pour maintenir le cap du processus : « Le Gouvernement reste engagé à accompagner ce processus sur le plan financier. Je tiens à saluer l'engagement constant du Ministre d'État Guylain Nyembo, qui tient mordicus à voir ce chantier aboutir dans l'intérêt supérieur de la Nation », a-t-il souligné.

S'inscrivant dans la même logique, le Coordonnateur Résident du SNU en RDC, Bruno Lemarquis, a salué la coordination impulsée par le Ministre d'État Guylain Nyembo, qu'il a qualifiée de facteur clé de succès du RGPH2. Il a encouragé la poursuite de ce dialogue structuré entre le Gouvernement et les partenaires, estimant qu'il constitue une base solide pour une mobilisation accrue et mieux alignée des appuis techniques et financiers.

Cap sur les prochaines étapes

La réunion a aussi permis d'identifier avec précision les priorités immédiates à mettre en œuvre pour assurer une avancée cohérente et maîtrisée du processus. Parmi celles-ci figurent la finalisation de la cartographie censitaire, considérée comme un préalable technique essentiel à la planification et à la fiabilité des opérations à venir, ainsi que l'organisation d'une table ronde des partenaires techniques et financiers, destinée à consolider les engagements et à mobiliser les ressources nécessaires à la réussite du projet.

Une attention particulière a par ailleurs été portée sur le renforcement de la communication institutionnelle, reconnue comme un levier stratégique du processus. Il s'agit de structurer une communication claire, proactive et accessible, capable de rendre compte des enjeux, des étapes et des bénéfices attendus, tant au niveau national que local, afin d'assurer une meilleure lisibilité de l'action publique.

À travers cette réunion, le Gouvernement congolais réaffirme sa détermination à conduire le RGPH2 jusqu'à son terme, en misant sur une synergie renforcée entre institutions nationales et partenaires, au service d'un développement planifié, inclusif et durable.