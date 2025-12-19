Cote d'Ivoire: Facobly-Sémién - Méambly Evariste revient avec un projet axé sur la paix et la justice sociale

L'honorable Méambly Tié Evariste Édouard est en lice pour les élections législatives du 27 décembre 2025, dans la circonscription de Facobly-Sémién. Ancien député de 2011 à 2020 et premier président du Conseil régional du Guémon, l'homme politique signe son retour sur la scène électorale avec une ambition assumée : contribuer à la consolidation de la paix nationale par la voie législative et créer les conditions politiques de la reconquête du Conseil régional du Guémon.

Au coeur de son projet, la paix demeure la boussole de toute action politique durable. Méambly Tié Evariste entend ainsi remettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi d'amnistie dite "Méambly I & II", déposée en 2016 mais restée sans suite.

Cette initiative, selon lui, vise à tourner définitivement la page des crises politiques successives, à favoriser la libération des prisonniers politiques et à garantir des élections inclusives, apaisées et fraternelles. Dans le même esprit, il annonce la relance de la proposition de loi relative à l'indemnisation des victimes des crises postélectorales, afin de restaurer la dignité des familles touchées et de renforcer la réconciliation nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan politique local, la victoire aux législatives apparaît comme un levier stratégique. Le candidat ambitionne de transformer son retour à l'Assemblée nationale en un tremplin pour la reconquête du Conseil régional du Guémon, qu'il considère comme un outil institutionnel essentiel au développement du We Nord. Se présentant comme un candidat indépendant, il revendique une liberté de ton et d'action, qu'il met au service exclusif des populations.

Son programme 2025-2030 repose sur six engagements majeurs. Il s'agit notamment de la relance de la loi d'amnistie, de l'adoption de la loi d'indemnisation des victimes, de la création du Fonds Méambly d'Insertion des Jeunes, doté de 60 millions de FCFA et financé par son salaire de député, de la proposition de création du département de Sémién et de la région du Mont Tia-Khlanho regroupant Kouibly, Facobly et Sémién, du portage du projet de bitumage des axes Facobly-Kouibly et Facobly-Sémién à travers des partenariats public-privé, ainsi que de l'ouverture d'une agence bancaire à Facobly pour soutenir l'entrepreneuriat local.

Au-delà des annonces nationales, Méambly Tié Evariste met en avant un vaste programme de proximité couvrant plus de quarante villages. Celui-ci prévoit la construction d'écoles primaires et de collèges de proximité, de centres de santé et de logements pour sages-femmes, l'accès à l'eau potable par l'hydraulique villageoise, l'électrification rurale, la réalisation de foyers de jeunes, de marchés couverts, d'infrastructures sportives et administratives, ainsi que la réhabilitation de routes rurales.

Se définissant comme un homme d'actions et de résultats, le candidat affirme vouloir réaliser au moins trois de ses six engagements majeurs au cours du prochain mandat, en s'appuyant sur son réseau politique, diplomatique et économique. À l'approche des échéances électorales, il place la paix, la justice sociale et le développement local au cœur de son projet, convaincu que le renouveau du Guémon peut devenir un symbole fort de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.