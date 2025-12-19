Cote d'Ivoire: Marcory célèbre l'éducation - Laurent Tchagba renouvelle son soutien au système éducatif

Le Lycée Moderne Amagou Victor de Marcory a servi de cadre, ce vendredi 19 décembre 2025, à une cérémonie de reconnaissance du personnel éducatif en l'honneur du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Un moment solennel et empreint d'émotion, au cours duquel le membre du gouvernement a réaffirmé son attachement indéfectible à l'éducation, qu'il considère comme « la clé de l'avenir ».

Devant un parterre de personnalités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que des parents d'élèves, enseignants, élèves et représentants des médias, le ministre a exprimé sa profonde gratitude pour l'hommage qui lui était rendu. « Cette cérémonie d'aujourd'hui honore l'éducation et ceux qui en sont les artisans », a-t-il déclaré d'entrée.

S'adressant notamment au Directeur régional de l'Éducation nationale, au proviseur du Lycée Moderne Amagou Victor et à l'ensemble du personnel éducatif, Laurent Tchagba a salué leur engagement quotidien, malgré les défis auxquels ils font face. Il a rappelé que l'école demeure le lieu par excellence de transmission du savoir, mais aussi des valeurs fondamentales de discipline, de citoyenneté et de solidarité, essentielles à la formation des générations futures.

« L'éducation façonne les leaders de demain. Chaque action posée en faveur de l'éducation est un investissement durable pour l'avenir de la Côte d'Ivoire », a-t-il souligné, justifiant ainsi son implication constante chaque fois qu'il est sollicité pour soutenir le secteur éducatif.

En tant que ministre, mais aussi en tant que fils de Marcory, Laurent Tchagba a rappelé avoir oeuvré, lorsque les besoins lui ont été soumis, à l'amélioration des conditions d'apprentissage dans les établissements de la commune, avec pour objectif d'encourager la réussite scolaire et l'excellence académique.

Le ministre n'a pas manqué d'adresser des mots de reconnaissance aux parents d'élèves pour leur accompagnement et leur confiance, tout en félicitant les élèves pour leur courage et leur soif de savoir. « Cette cérémonie n'est pas seulement un hommage à ma personne, mais un hommage collectif à l'éducation, à Marcory et à la Côte d'Ivoire », a-t-il insisté.

Pour Laurent Tchagba, l'éducation est l'affaire de tous et exige une mobilisation collective des familles, des communautés, des institutions et des leaders. Il a appelé à soutenir le système éducatif, à encourager les enfants à persévérer et à faire de Marcory un modèle d'excellence éducative.

Notons que le ministre a renouvelé son engagement à rester aux côtés des enseignants, des élèves et de l'ensemble du système éducatif, assurant que l'éducation demeurera au coeur de ses actions. « Elle est la lumière qui éclaire notre chemin vers l'avenir », a-t-il affirmé.