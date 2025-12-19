Congo-Kinshasa: UNFPA et la Fondation Vodacom lancent l'Académie de Leadership Féminin au pays

Après une phase pilote menée avec succès à Kinshasa et Lubumbashi, l'académie de leadership féminin (ALF) initiée par UNFPA est passe à l'échelle nationale à travers une phase digitale. Ce programme d'autonomisation des adolescentes et jeunes filles, mis en place par UNFPA depuis 2021 et qui sera piloté dans cette nouvelle phase en partenariat avec la Fondation Vodacom, repose sur un modèle hybride innovant qui combine le mentorat en présentiel par la création de clubs de jeunes filles dans les écoles, encadrés par des mentors et une composante digitale hébergée sur la plateforme VodaEduc qui offre des modules interactifs, des vidéos inspirantes et un mentorat virtuel assuré par des femmes leaders.

Un programme ambitieux

L'Académie de leadership féminin est une approche innovante de préparation des filles à la vie publique, particulièrement à l'exercice du leadership. Il a l'ambition de susciter et promouvoir depuis l'adolescence, l'acquisition d'un certain nombre de valeurs et de qualités qui sous-tendent cette posture. Cela, notamment à travers le mentorat et le coaching ainsi que la participation à une série d'activités parascolaires. Avec l'appui des coaches et mentors, les élèves seront amenées à réaliser des conférences-débats, des vidéos-forum, des focus groupes. Ces activités sont destinées à les exposer régulièrement aux exigences administratives ainsi qu'aux défis relationnels, émotionnels et logistiques liés à l'organisation des grands évènements. Dans cette même dynamique, elles seront également encouragées à briguer des postes de responsabilité en classe, à l'école ou en communauté à travers les mouvements et associations.

La cérémonie de cette nouvelle phase de l'académie de leadership féminin a eu lieu à Kinshasa en présence du Sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de la Jeunesse, en visite officielle à Kinshasa. Occasion pour Felipe PAULLIER, de rappeler que cette initiative n'est pas seulement un programme, mais bien plus un mouvement pour accorder un espace aux jeunes filles pour renforcer leurs compétences intellectuelles et transformer leurs vies.

Car, la capacité de s'épanouir se trouve dans chacune d'elles », a-t-il martelé.

La conseillère spéciale du Chef de l'Etat en matière de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes, Mme Chantal YELU MULOP qui a procédé au lancement officielle de l'ALF, a appelé les parents, les encadreurs des filles et les mentors, à profiter de cette plateforme pour construire une génération des jeunes conscientes de leur rôle dans un monde égalitaire.

D'autres allocutions prononcées au cours de cette cérémonie, ont démontré l'importance cruciale de cette initiative pour l'avenir de la RDC. L'Ambassadeur de la Norvège en RDC, a pour sa part, encouragé les jeunes filles à saisir cette opportunité pour devenir les moteurs du changement :

Je suis plein d'optimisme et d'espoir. À toutes les jeunes filles, je vous dis : vous êtes l'avenir. Vous avez le potentiel de devenir les moteurs du changement et de défier les rôles de genre traditionnels. Cette académie peut vous aider à relever ce défi important.», a-t-il dit.

Au nom de la Fondation Vodacom, Mme Agnès Muadi, membre du Conseil d'Administration et Directrice des ressources humaines de Vodacom Congo, a déclaré avec conviction que

Le leadership féminin n'est ni une option, ni un slogan. C'est une priorité ; c'est une nécessité ; c'est l'avenir même de notre pays. Aujourd'hui, avec UNFPA, nous faisons naître une lumière qui doit guider chaque femme congolaise qui rêve, qui ose, qui se relève et qui transforme par sa résilience.»

Pour UNFPA, l'objectif de cette expansion nationale est ambitieux : atteindre 10 000 filles dans 500 écoles à travers la RDC. Selon Alain AKPADJI, l'ALF est un mouvement national dédié à révéler, former et propulser les futurs leaders féminins de la RDC. Tout en exprimant sa gratitude envers la Norvège et la Suède pour leur soutien constant aux interventions visant le renforcement du leadership des jeunes en RDC, le Représentant de UNFPA affirme que cette initiative innovante a été mise en place afin de renforcer la confiance en soi, les compétences intellectuelles et le leadership des jeunes filles congolaises.