Congo-Kinshasa: Ukraine - Aimé Boji Sangara passe à la phase du renforcement de la coopération parlementaire !

Le Président de l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo, l'Honorable Aimé Boji Sangara, a accordé, ce mercredi 17 décembre 2025, une audience à l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Ukraine en RDC, Dr. Vasyl Hamianin.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Ukraine, deux pays confrontés à des défis sécuritaires majeurs liés à des agressions portant atteinte à leur souveraineté territoriale. Les échanges ont porté principalement sur la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays, la création de ponts de coopération entre députés, ainsi que le développement des relations bilatérales et multilatérales à travers des visites réciproques, des échanges entre commissions parlementaires et des contacts réguliers entre les instances dirigeantes des deux parlements.

Au-delà du cadre institutionnel, les deux parties ont également évoqué des perspectives de coopération pratique dans plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture, l'ingénierie et l'énergie, appelés à soutenir le développement et la résilience des deux nations. Sur le plan politique et sécuritaire, l'Ambassadeur ukrainien a souligné l'importance d'une solidarité accrue entre pays victimes d'agression, insistant sur la nécessité d'unir les efforts au niveau régional et international afin de restaurer une paix juste et durable et de garantir le respect de la souveraineté des États. Cette audience marque une étape importante dans la consolidation de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Ukraine et ouvre de nouvelles perspectives de collaboration au service de la paix et de la stabilité.

