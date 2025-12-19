Sénégal: Trois plateformes flottantes de surveillance offertes à des AMP de Bignona

Thiobon (Bignona) — Le projet Natur'ELLES a offert trois plateformes flottantes de surveillance aux aires marines protégées (AMP) de Kalolaal Blouf Fogny, Kalone Bliss-Kassa et à celle du Patrimoine autochtone et communautaire (APAC) Kawawana.

L'appui apporté à ces trois aires marines protégées vise à faciliter la surveillance continue des écosystèmes de mangrove du département de Bignona, dans le cadre de la lutte contre la coupe illégale de bois et la surpêche.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Natur'ELLES, mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en partenariat avec la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI). Il est financé par le gouvernement canadien à travers l'association Affaires mondiales Canada.

Les plateformes flottantes, validées sur le plan environnemental, visent à améliorer le suivi écologique et la surveillance participative des espaces protégés, confrontés à des défis liés à la pêche illégale, à la coupe abusive des palétuviers de mangrove et aux effets du changement climatique, a expliqué la directrice pays de SOCODEVI, Frédérique Thomas.

Elle s'exprimait en marge de la cérémonie de remise présidée par le préfet du département de Bignona, Mamadou Khouma, jeudi à Thiobon, un village du département de Bignona.

Selon Mme Thomas, ces infrastructures sont une réponse à "un besoin crucial" de renforcement de la surveillance sur des territoires vastes, où les moyens logistiques et le coût du carburant limitaient jusqu'ici, les capacités d'intervention des communautés locales.

Le capitaine Nicolas Benty Gomis, de la Direction des aires marines communautaires protégées (DAMCP), s'est réjoui de cette initiative "inédite", destinée à renforcer la surveillance des écosystèmes de mangroves.

Il a souligné que la surveillance constitue un pilier essentiel pour la conservation de la mangrove, tant par la sensibilisation que par la répression.

Le préfet du département de Bignona, Mamadou Khouma, a invité les bénéficiaires à faire "un usage responsable" de ces plateformes flottantes, qu'il considère également comme un levier important pour la protection durable des ressources naturelles des zones bénéficiaires.

Des autorités administratives et territoriales du département de Bignona, des agents de service technique, des partenaires techniques et financiers et des acteurs de comités de gestion ainsi que les communautés locales, ont pris part à cette cérémonie.

Natur'ELLES est un projet d'adaptation au changement climatique qui intervient en Casamance et dans le delta du Saloum.