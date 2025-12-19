Sénégal: Diourbel - 13 fauteuils roulants de Human Appeal à des personnes vivant avec un handicap

Diourbel — L'organisation non gouvernementale (ONG) Human Appeal a remis, vendredi, treize fauteuils roulants à des personnes vivant avec un handicap dans le département de Diourbel (centre), en vue de faciliter leur mobilité, a constaté l'APS.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de l'adjoint au préfet de Diourbel, Aboubacar Cissé, du directeur régional de l'Action sociale et du chef du service départemental de l'Action sociale.

"Nous sommes venus aujourd'hui à Diourbel, en partenariat avec le service régional de l'Action sociale, pour procéder à une remise de fauteuils roulants au profit des personnes à mobilité réduite. Nous avons ciblé quarante et un bénéficiaires au niveau de la région de Diourbel, dont treize pour le département de Diourbel", a déclaré le chargé de la protection de l'ONG Human Appeal, Pape Ousmane Diouf.

Selon M. Diouf, l'ONG ambitionne de remettre mille fauteuils roulants sur l'ensemble du territoire national dans les années à venir, dans le cadre d'une stratégie définie en collaboration avec la direction générale de l'Action sociale.

Il a indiqué que ce don s'inscrit dans la vision de Human Appeal, qui place l'humain au coeur de ses interventions, en particulier les groupes vulnérables.

L'adjoint au préfet de Diourbel, Aboubacar Cissé, a salué l'engagement et la vision de l'ONG Human Appeal, estimant que cette initiative témoigne de la compréhension du rôle des ONG dans la mise en oeuvre des politiques publiques.

Il a invité les bénéficiaires à faire un bon usage des fauteuils roulants et à se rapprocher des services de l'Action sociale afin de bénéficier des différents paquets de services mis à leur disposition.

Au nom des bénéficiaires, Abdoulaye Ndiaye s'est félicité de ce don qui, selon lui, va faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.

Il a invité les autres partenaires à s'inspirer de cette initiative afin de permettre à davantage de personnes handicapées de bénéficier de fauteuils roulants.