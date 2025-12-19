Sénégal: Diourbel - 13 fauteuils roulants de Human Appeal à des personnes vivant avec un handicap

19 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — L'organisation non gouvernementale (ONG) Human Appeal a remis, vendredi, treize fauteuils roulants à des personnes vivant avec un handicap dans le département de Diourbel (centre), en vue de faciliter leur mobilité, a constaté l'APS.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de l'adjoint au préfet de Diourbel, Aboubacar Cissé, du directeur régional de l'Action sociale et du chef du service départemental de l'Action sociale.

"Nous sommes venus aujourd'hui à Diourbel, en partenariat avec le service régional de l'Action sociale, pour procéder à une remise de fauteuils roulants au profit des personnes à mobilité réduite. Nous avons ciblé quarante et un bénéficiaires au niveau de la région de Diourbel, dont treize pour le département de Diourbel", a déclaré le chargé de la protection de l'ONG Human Appeal, Pape Ousmane Diouf.

Selon M. Diouf, l'ONG ambitionne de remettre mille fauteuils roulants sur l'ensemble du territoire national dans les années à venir, dans le cadre d'une stratégie définie en collaboration avec la direction générale de l'Action sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que ce don s'inscrit dans la vision de Human Appeal, qui place l'humain au coeur de ses interventions, en particulier les groupes vulnérables.

L'adjoint au préfet de Diourbel, Aboubacar Cissé, a salué l'engagement et la vision de l'ONG Human Appeal, estimant que cette initiative témoigne de la compréhension du rôle des ONG dans la mise en oeuvre des politiques publiques.

Il a invité les bénéficiaires à faire un bon usage des fauteuils roulants et à se rapprocher des services de l'Action sociale afin de bénéficier des différents paquets de services mis à leur disposition.

Au nom des bénéficiaires, Abdoulaye Ndiaye s'est félicité de ce don qui, selon lui, va faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.

Il a invité les autres partenaires à s'inspirer de cette initiative afin de permettre à davantage de personnes handicapées de bénéficier de fauteuils roulants.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.