Afrique: CAN 2025 - Ibrahima Mbaye a pris part au dernier galop d'entraînement des Lions à Diamniadio

Le jeune attaquant sénégalais du Paris Saint-Germain, Ibrahima Mbaye, s'est entraîné avec le groupe des Lions ce jeudi matin après avoir rejoint la Tanière la veille, à quelques heures du départ de l'équipe nationale pour le Maroc.

Ibrahima Mbaye a remporté avec son club la Coupe Intercontinentale, mercredi.

Le jeune attaquant a eu droit à une haie d'honneur de ses partenaires lors de la dernière séance d'entraînement au stade Maître Abdoulaye Wade.

Les Lions, en partance pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue pour démarrer dimanche au Maroc, quittent Dakar ce vendredi à partir de 16h30 à destination de Tanger.

Ibrahima Mbaye, fils de l'ancien boxeur franco-sénégalais Souleymane Mbaye va disputer sa première CAN avec les Lions pour lesquels il constitue un renfort de poids.

A l'exception de Mamadou Sall, Habib Diarra et Assa Diao -incertain en raison d'une blessure-, tous les joueurs sélectionnés pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (21 décembre-18 janvier 2026), ont rejoint la Tanière.

Les Lions, galvanisés par les supporters, ont effectué jeudi une dernière séance d'entraînement ouvert au public au stade Léopold Sédar Senghor.

Dans une ambiance survoltée, Sadio Mané et ses partenaires ont longuement communié avec le public.

Ils avaient entamé leur préparation en perspective de la CAN, lundi, en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.