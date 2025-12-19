Sénégal: Cinq startups primées pour leurs innovations technologiques à faible empreinte écologique

Dakar — Le projet "Promouvoir l'innovation en matière de technologies propres pour l'action climatique au Sénégal" dénommé CleanTech Sénégal, a récompensé, jeudi, cinq startups sénégalaises pour leurs innovations et solutions technologiques à faible empreinte écologique dans des secteurs stratégiques.

Ce projet, financé à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et l'Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (ONUDI), vise à accélérer les solutions technologiques à faible empreinte carbone en soutenant les petites et moyennes entreprises (PME) et les startups engagées.

Il est mis en œuvre dans dix-sept pays dont le Sénégal pour une période de cinq ans.

Ce programme en est, cette année, à sa deuxième cohorte de meilleures startups sélectionnées, après celle de l'année dernière.

Les cinq lauréats ont été primés pour leurs innovations technologiques dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la valorisation des déchets, du transport durable, de l'écoconstruction, de l'utilisation efficiente des ressources en eau et des alternatives aux produits et matériaux chimiques.

"À l'issue du processus, cinq prix ont été décernés, dont un dédié à la meilleure startup fondée ou co-dirigée par une femme. Le genre constitue un axe transversal pour ce projet avec un objectif de participation féminine de 35 %", a expliqué la coordonnatrice du projet CleanTech Sénégal, Rose Faye.

Elle intervenait lors d'un atelier de présentation des projets et de remise des prix aux lauréats de la deuxième cohorte du programme d'accélération du projet CleanTech Sénégal.

"Les récompenses financières des lauréats varient de six millions francs CFA pour le premier prix à un million pour le cinquième prix", a-t-elle précisé.

Selon elle, l'enjeu majeur de ce programme est de permettre aux jeunes porteurs de projets de conquérir le marché et transformer leurs innovations en entreprises viables.

Rose Faye a rappelé qu'un appel à projets national avait été lancé pour identifier les PME et startups éligibles au programme d'accélération du projet.

"Pour cette deuxième cohorte, a-t-elle indiqué, cinq lauréats ont été choisis parmi 92 candidatures suite à un processus de sélection rigoureux".

Mme Faye a annoncé la mise en place, en collaboration avec les partenaires financiers, d'un mécanisme de financement dédié aux technologies propres (clean tech) pour aider les startups "vertes" à obtenir des ressources financières.

"Notre rôle est de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs, de les connecter aux institutions financières, de leur apporter des subventions permettant l'acquisition d'équipements ou la constitution d'un fonds de roulement", a soutenu Baba Dramé, Directeur de la Réglementation environnementale et du Contrôle (DIREC), structure du ministère de l'Environnement chargée de l'exécution du projet CleanTech Sénégal.

Selon lui, le projet CleanTech ambitionne de transformer les défis liés aux changements climatiques en opportunités économiques durables.

"Il vise également à promouvoir l'innovation technologique dans le domaine des technologies propres afin de créer des activités génératrices de revenus et d'emplois, notamment au profit des jeunes et des femmes", a-t-il ajouté.