Sénégal: Le derby Jaraaf-Gorée, l'attraction de la 8e journée de la Ligue 1

19 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le derby dakarois devant opposer dimanche le Jaraaf de Dakar à l'Union sportive de Gorée s'annonce comme la principale attraction de la 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise.

L'US Gorée, en tête du classement, effectue un déplacement au stade Léopold Sédar Senghor pour défier le Jaraaf, qui voudra enchaîner un troisième succès d'affilée en vue de se rapprocher du podium après un début de saison difficile.

Le Jaraaf, qui retrouve petit à petit ses marques après une entame difficile, aura à coeur de prendre sa revanche sur son rival qui revient de deux matchs nuls consécutifs.

La saison dernière, l'US Gorée avait battu l'équipe de la Médina à deux reprises.

En cas de faux pas face aux "Vert et blanc" de la Médina, les insulaires pourraient se faire doubler par leurs poursuivants, dont le Casa-Sports, en déplacement en banlieue dakaroise chez la lanterne rouge Guédiawaye FC, qui n'a pas encore enregistré de succès.

Voici le programme de la 8e journée :

Samedi : Teungueuth FC- Cambérène, Wally Daan-USO

Dimanche : AJEL-Dakar Sacré-Coeur, Jaraaf-Gorée, Guédiawaye FC-Casa Sports, Pikine-Linguère, Stade Mbour-HLM, SONACOS-Génération foot

