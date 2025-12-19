Sénégal: Energies renouvelables - Une entreprise chinoise prévoit d'investir près de 40 milliards FCFA au pays

Dakar — Le groupe chinois Ansola S.A, spécialisé dans les énergies renouvelables, prévoit d'investir plus de 70 millions de dollars soit près de 40 milliards FCFA au Sénégal, a appris l'APS de source officielle.

"Présente à Dakar dans le cadre de son projet d'implantation au Sénégal, l'entreprise prévoit un investissement initial de plus de 70 millions de dollars pour la première phase de ses activités", indique la présidence de la République sur ses réseaux sociaux.

La même source rapporte que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, jeudi, le directeur général, Tom Lee accompagné d'une délégation du groupe chinois Ansola S.A spécialisé dans le développement des énergies renouvelables.

Elle souligne que la stabilité et le climat de confiance du pays ont motivé l'entreprise chinoise à s'implanter au Sénégal.

La présidence sénégalaise a expliqué que "ce choix stratégique est motivé par la stabilité politique du Sénégal, ainsi que par le climat de sécurité et de confiance qu'offre le pays aux investisseurs internationaux".