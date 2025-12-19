Sénégal: Catastrophes naturelles - Un officiel souligne l'importance d'investir dans la prévention des risques

Dakar — Le Directeur général de la société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU), Ibrahima Thioye, a souligné jeudi soir à Dakar, l'importance d'investir dans la prévention des risques de catastrophes naturelles, notamment les inondations pour protéger les populations et préserver le patrimoine de la manière "la plus efficace, et la plus humaine".

"Investir dans la prévention, ce n'est pas dépenser à fonds perdus, c'est épargner. C'est protéger nos populations et notre patrimoine de la manière la plus efficace, la plus humaine et la plus économiquement sensée possible. C'est choisir la résilience plutôt que la vulnérabilité, l'espoir plutôt que le désespoir", a-t-il notamment indiqué.

Le Directeur général de la société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine intervenait, lors d'une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre sa structure et la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondations (DPGI).

"Ensemble, nous nous engageons à travailler main dans la main pour toute future opération d'aménagement urbain, de mise à niveau des zones insuffisamment aménagées et de gestion intégrée et durable des zones inondables, afin que la dignité et la prospérité de nos concitoyens ne soient plus jamais prises en otage par les eaux pluviales", a-t-il souligné.

"C'est ensemble avec courage et vision que nous construirons un avenir où nos maisons et édifices publics, nos quartiers et communes, nos villes et nos régions, seront plus sûres, plus résilientes et où nos populations pourront vivre et prospérer à l'abri de toute menace fut-ce les inondations", a ajouté M. Thioye.

Le Directeur de la prévention et de la gestion des inondations, Madické Cissé, a pour sa part, assuré qu'il mettra à la disposition de son partenaire toute la cartographie sur les inondations ainsi que toutes les mesures arrêtées dans le cadre de la lutte contre les inondations.

"Dans la cadre de la cartographie, nous avons identifié les zones à très fort risque d'inondation, les zones à risque modéré et celles à risque faible. Nous mettrons à la disposition de la SAFRU toute cette cartographie mais également toutes les mesures arrêtées dans le cadre de la lutte contre les inondations", a-t-il promis.

Il a salué l'opportunité de ce partenariat entre la DPGI et la SAFRU, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les inondations.

"Nous avons compris qu'à travers ce partenariat fructueux, fédérer nos efforts pourrait contribuer à réduire les risque d'inondation partout au Sénégal. Cette rencontre a été très bénéfique pour nos deux parties", a-t-il ajouté.