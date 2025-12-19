Sénégal: A Louga, le ministre de l'Intérieur sollicite les prières du khalife de la famille omarienne

Louga — Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a sollicité, jeudi, les prières du khalife de la famille omarienne de Louga, Thierno Bachir Tall, pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal.

"Je suis venu en tant que fils de cette maison, sous les instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre, Ousmane Sonko, pour recueillir vos prières pour le pays et ses autorités", a déclaré le ministre à l'issue d'une visite de courtoisie au domicile du khalife.

Mouhamadou Bamba Cissé a rappelé les liens familiaux et historiques entre Louga et la famille omarienne, soulignant "le rôle majeur des foyers religieux dans la stabilité du pays".

"Si le Sénégal connaît la paix et la stabilité, les foyers religieux y ont une grande part de responsabilité. Cette maison a toujours été un pilier contre l'injustice, depuis l'époque de Cheikh Oumar Foutiyou Tall", a-t-il ajouté.

Le ministre a également rendu hommage à la contribution de la famille omarienne à la diffusion de l'islam et à la consolidation de la cohésion sociale au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, priant pour une longue vie au khalife Thierno Bachir Tall.

Cette visite s'inscrit dans une série de visites de courtoisie effectuées par le ministre de l'Intérieur auprès des foyers religieux de Louga, notamment à Keur Mame Cheikh Mbaye et chez Serigne Abass Sall.

S'exprimant au nom du khalife, le porte-parole de la famille omarienne, Thierno Cheikhou Tall, a transmis ses salutations au président de la République et au Premier ministre, tout en formulant des prières pour la paix au Sénégal.

Il a également magnifié la démarche du ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé qui, selon lui, est venu rendre visite à "son père".

"Sans la paix, personne ne peut connaître la quiétude. Les chefs religieux ont toujours appelé à la paix car, toutes leurs initiatives y sont orientées", a-t-il fait valoir.