Sénégal: Affaire Softcare - Le ministère de tutelle annonce une mission conjointe pour faire la lumière sur les produits incriminés

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé la mise sur pied d'une mission conjointe avec celui du Commerce pour faire la lumière sur l'affaire des couches et serviettes hygiéniques Softcare après que l'Agence de réglementation pharmaceutique a ordonné le retrait de ces produits avant de les déclarer conformes aux normes de sécurité.

"Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP), en sa qualité d'autorité de tutelle, tient à informer les populations qu'une mission conjointe sera diligentée sans délai, en étroite collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, afin de faire toute la lumière sur cette affaire", lit-on dans un communiqué parvenu l'APS.

Le ministère de la Santé rappelle qu"'à la suite d'une inspection menée par l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP) dans l'entreprise Softcare, une polémique s'est installée dans l'espace public, suscitant de nombreuses interrogations".

Il s'engage à revenir vers le public avec des informations "précises, vérifiées et conformes à la réalité, dans un souci de transparence et de responsabilité".

La tutelle promet, en outre, de prendre "toutes les mesures correctives nécessaires, conformément aux textes en vigueur et dans le respect des principes de justice et d'équité".

Le département de la Santé "rassure les populations et réaffirme son attachement indéfectible" à la préservation de la santé publique, à la sécurité sanitaire et à la régulation "rigoureuse" du secteur pharmaceutique.

Après avoir dans un premier temps ordonné le retrait des produits de la marque Softcare, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a annoncé, suite à une contre-expertise et un examen approfondi, que ces produits étaient conformes aux normes de sécurité.