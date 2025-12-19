Sénégal: Baie de Hann - Les travaux de dépollution bien avancés (Responsable)

Mbao — Les travaux de dépollution de la baie de Hann, à Dakar, se poursuivent et sont bien avancés, a assuré le secrétaire exécutif de l'ONG Eau, Vie et Environnement (EVE) et chef d'équipe d'exécution du projet, Abdou Diouf.

"Nous pouvons dire que le projet avance. Nous avons commencé ce projet en 2020 et aujourd'hui sur sept lots, un seul n'a pas encore démarré. Il y a une bonne avancée et le processus se poursuit", a-t-il déclaré.

M. Diouf faisait le point à la fin d'une visite de suivi communautaire de l'état d'avancement des travaux de dépollution de la baie de Hann, fortement dégradée par les rejets de déchets industriels et domestiques.

La baie de Hann, située sur la façade orientale de la presqu'ile du Cap-Vert entre la pointe de Bel-Air et Mbao, était pourtant considérée il y a quelques années comme l'une des plus belles d'Afrique.

La visite de suivi communautaire organisée sous l'égide de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, vise à informer l'opinion de l'état d'avancement de ce projet de l'Etat du Sénégal dont l'exécution a démarré en 2020.

Abdou Diouf a insisté sur l'implication des communautés des zones directement concernées par le projet de dépollution de la baie de Dakar.

Il s'agit des communes de Hann Bel, Dalifort, Guinaw rails sud, Guinaw rails Nord, Thiaroye-sur-mer, Diamaguène Sicap Mbao et Mbao.

"L'implication des populations de la zone du projet pour nous est une exigence. Déjà, c'est un principe d'ordre social que d'impliquer les communautés dans les activités qui les concerne, dont ce projet de dépollution de la baie de Hann", a souligné le secrétaire exécutif de l'ONG Eau, Vie et Environnement (EVE).

Il a assuré que les équipes de l'ONG ont, en amont, mené une vaste campagne d'information et de sensibilisation des populations en vue de mieux les impliquer et de les amener à s'approprier ce projet visant à restaurer la qualité des eaux de la baie de Hann.

Pour ce faire, le projet mise sur des infrastructures de collecte et de traitement avant rejet en mer des effluents actuellement rejetés directement dans la baie. L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) en assure la maîtrise d'ouvrage.

Le projet devrait se traduire, à terme, par des effets positifs et durables sur la situation économique, sanitaire et sociale des populations dont les activités, de pêche et de tourisme notamment, sont fortement impactées par la dégradation de la baie.